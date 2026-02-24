Fastighetstekniker
Svenska Hus Service AB / Fastighetsskötarjobb / Landskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Landskrona
2026-02-24
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Hus Service AB i Landskrona
, Malmö
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Serviceinriktad fastighetstekniker till Landskrona
Vi söker en händig och serviceinriktad fastighetstekniker som vill bli vårt ansikte utåt i Landskrona och bidra till en trygg, trivsam och välfungerande boendemiljö för våra hyresgäster.
Om rollen
Som fastighetstekniker har du en viktig roll i den dagliga driften av våra fastigheter. Tillsammans med dina kollegor hanterar du felanmälningar, utför löpande underhåll, tillsyn, ronderingar och säkerställer att både fastigheter och hyresgäster mår bra.
Kort sagt: ett praktiskt, socialt och varierat arbete i ett härligt team där din kompetens och person verkligen gör skillnad för såväl hyresgäster som fastigheter.
Vi söker dig som
Är händig och med några års erfarenhet som fastighetstekniker eller erfarenhet som hantverkare, gärna som snickare, montör, plattsättare etc
Är serviceinriktad och bra på att vårda relationer med hyresgäster och kollegor
Har en lösningsorienterad och positiv inställning, och det du inte kan är du nyfiken på att lära dig
Trivs med variation och är en lagspelare som gillar att ta eget ansvar
Har B-körkort och är bekväm med digitala verktyg
Vad har Robin Gustavsson, fastighetstekniker i Landskrona, att säga om sin roll:
"En typisk dag för mig börjar vid sjutiden med en kopp kaffe på kontoret tillsammans med mina kollegor. Vi går igenom felanmälningarna som kommit in, planerar dagen och delar upp arbetet mellan oss. Sedan tillbringar jag största delen av dagen ute i våra fastigheter med allt från olika tekniska åtgärder och reparationer till rondering och kontakt med hyresgäster. Jag har även kontakt med leverantörer, följer upp beställningar och skötselavtal.
Det jag gillar allra mest i min roll som fastighetstekniker är friheten att arbeta självständigt, samtidigt som vi har en stark gemenskap och alltid hjälper varandra.
Variationen i arbetet där ingen dag är den andra lik, teamwork och möjligheten att utvecklas gör att jag verkligen trivs här på Svenska Hus"
Vi erbjuder
En arbetsplats där engagemang, glädje och teamwork skapar en stark gemenskap.
Ett självständigt och omväxlande arbete i ett stabilt, privatägt fastighetsbolag
Korta beslutsvägar, stort inflytande och möjlighet att påverka
En heltidstjänst på dagtid med goda utvecklingsmöjligheter i rollen
Vår personal är viktig för oss och vi har kollektivavtal och erbjuder bland annat även friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsförsäkring
Ansök idag!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Michaela Lorich på 0418-30 25 01.
Sök idag! Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att höra av dig.
Välkommen till Svenska Hus! Vi ser fram emot din ansökan!
Om Svenska Hus
Svenska Hus är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag och bedriver verksamhet i landets tre storstadsregioner. Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i egen regi. Vårt kundfokus är starkt och vi förenar långsiktiga affärsmässiga strategier med ett tydligt hållbarhetstänk. Hyresvärdet uppgår till ca 800 Mkr och fastighetsbeståndets marknadsvärde uppskattas till cirka 10,7 Mdkr. Svenska Hus har 58 medarbetare, huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Mer information om Svenska Hus finns på svenskahus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Hus Service AB
(org.nr 556659-7703)
Norra Hamngatan 24 (visa karta
)
261 30 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Hus AB Jobbnummer
9760153