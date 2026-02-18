Fastighetstekniker
Hej! Är du vår nya kollega? Till vårt fastighetsbestånd i Östersund söker Rikshem en teamorienterad fastighetstekniker som är lika bra på kundrelationer som reparationer.
Vi på Rikshem vill göra det lätt att bo i hyresrätt och då behöver vi dig i vårt team som har en genuin vilja göra vardagen och boendet enklare och tryggare för våra kunder som hyr lägenheter och samhällsfastigheter av oss. Vi är en trygg arbetsgivare med engagerade, ansvarstagande kollegor i en hjälpsam kultur. Du får fördelen att arbeta i en dynamisk miljö där beslutsvägarna är korta. Ta chansen att göra skillnad på ett fastighetsbolag som kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang.
Om rollen som fastighetstekniker
Som fastighetstekniker har du en viktig roll för våra hyresgäster och är en ambassadör för Rikshem i våra bostadsområden. Du finns där och när hyresgästen behöver oss. Du ansvarar för inkomna felanmälningar, besiktningar och ronderingar av dina fastigheter. Du planerar och lägger upp ditt arbete utifrån Rikshems rutiner och processer i tätt samarbete med förvaltare och alla andra kollegor i ditt team.
En vanlig vecka på jobbet:
gör du felavhjälpande reparationer och underhåll
har du kontakt med hyresgäster
har du kontakt med och ansvar för att följa upp entreprenörerna
ronderar du i våra fastighetsområden
genomför du lägenhetsbesiktningar
gör du vid behov beställningar av underhåll och följer upp utfört arbete
arbetar du med energieffektivisering och översyn av tekniska system i byggnaden
För att du ska lyckas i rollen tror vi att ...
Du gillar att ha kontakt med människor, är serviceinriktad och har ett professionellt kundbemötande. Du tycker om att skapa trivsel och förtroende i kontakten med våra hyresgäster. Vidare är du lösningsorienterad och har förmåga att planera och strukturera din vardag på ett effektivt sätt samt har en god samarbetsförmåga. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper!
När det kommer till erfarenhet och kunskaper letar vi efter dig som har:
arbetat i en roll med mycket kundkontakt
tidigare erfarenhet från ett praktiskt eller tekniskt arbete
bra datorvana och förmåga att sätta sig in i digitala system
goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska
B-körkort
Ett plus är om du har:
arbetat i en liknande roll eller tidigare erfarenhet av el, VVS, vitvaror
grundläggande förståelse för fastighetsskötsel/teknik
eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik
förståelse för energieffektivisering
erfarenhet från affärssystemet Vitec
Vi erbjuder dig
Ett härligt kontor centralt beläget i Östersund
Som nyanställd får du ett introduktionsprogram som ger dig bra förutsättningar att komma in i jobbet, i det ingår en dag för nyanställda i Stockholm
Trygga och fina förmåner som friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortningsdagar, tjänstepension och cykelförmån
Utbildningar som utvecklar dig i din arbetsroll
Gemensamma frukostar och teamstärkande aktiviteter
Om rekryteringsprocessen
Har du läst ända hit? Kul! Om du är intresserad av rollen som fastighetstekniker ska du ansöka så snart som möjligt. Vi går igenom alla ansökningar löpande, vilket innebär att rollen kan tillsättas före sista ansökningsdag.
I vår rekrytering använder vi oss av intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
Har du frågor om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chef Niklas Strandberg, på telefon 010-138 04 44 eller via mejl niklas.strandberg@rikshem.se
Om Rikshem
Rikshem är ett privat fastighetsbolag som kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang. Vi är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag som äger och förvaltar samhällsfastigheter och cirka 30 000 lägenheter.Vi kommer trivas ihop om du delar våra värderingar, prioriteringar och utvecklingsmål. På Rikshem arbetar vi utifrån "Ett Rikshem" och värdeorden Engagerade, Närvarande, Ansvarstagande, ENA. Vi som jobbar här har olika kompetenser och erfarenheter, och vi arbetar fokuserat på att göra vardagen enklare för våra kunder. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.rikshem.se/
Storgatan 26, 1 tr (visa karta
)
831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Rikshem Östersund Jobbnummer
9751062