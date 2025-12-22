Fastighetstekniker
2025-12-22
Fastighetstekniska enheten, Regionfastigheter, Värnamo
Värderar du en trygg arbetsgivare och varierande arbetsuppgifter? Vill du anta utmaningen att jobba i en komplex miljö där livsviktig verksamhet ofta pågår? Regionfastigheter söker fastighetstekniker med placering på Värnamo sjukhus. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som fastighetstekniker
Som fastighetstekniker utför du löpande drift, tillsyn och underhåll av sjukhusets fastighetstekniska installationer. Du arbetar både självständigt och i team med felsökning, service och reparationer. Arbetet omfattar uppgifter inom EL, VS, ventilation och andra fastighetstekniska områden. Du deltar i ronderingar, kontroller och planerat underhåll, samtidigt som du bidrar till att utveckla rutiner och skapa ett effektivt fastighetsarbete.
Tjänsten utgår från Värnamo sjukhus men omfattar arbetsuppgifter även på fastigheter som ägs av Region Jönköpings län i hela södra distriktet. Arbeten på regionens fastigheter utanför södra distriktet kan förekomma efter överenskommelse. Då beredskap ingår i tjänsten bor du som längst 30 minuter från Värnamo sjukhus, beredskap förekommer vid behov.
Din blivande arbetsplats
Regionfastigheter ska tillgodose Regionens behov av ändamålsenliga lokaler med god standard och bidra till ett optimalt resursutnyttjande av lokaler samt bedriva en effektiv fastighetsförvaltning på såväl kort som lång sikt. Regionen äger merparten, cirka 608 000 kvm, av de fastigheter som verksamhet bedrivs i, men hyr även externa lokaler på ca 70 000 kvm. Vi ansvarar för ett kostnadseffektivt och professionellt ägande och byggande för regionens verksamheter. Våra hyresgäster är länets sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, skolor mm. Fastighetsinvesteringarna är totalt cirka 300-500 miljoner kronor per år. Regionfastigheter är ISO-certifierade enligt 14001.
Fastighetstekniska enheten i Värnamo ansvarar för fastighetsdriften av Region Jönköpings Läns alla fastigheter i det södra distriktet - allt ifrån sjukhus, vårdcentraler till skolor.
Regionfastigheter är en del av verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service.
Publiceringsdatum2025-12-22
Vi söker dig som har erfarenhet som hantverkare eller inom liknande yrkesområde. Har du också en teknisk utbildning inom exempelvis EL eller VS ser vi det som positivt. I den här rollen värdesätter vi att du har en god teknisk förståelse med förmåga att felsöka inom flera tekniska områden. Att ha förmåga att lösa problem av praktisk karaktär är en viktig egenskap hos oss. Vi ser gärna att du har bred erfarenhet av fastighetsskötsel gärna ifrån en liknande roll. Har du dessutom erfarenhet av arbete i större fastigheter eller i sjukhusmiljö samt kunskaper inom styr- och reglerteknik, ventilation, vitvaror eller lås- och säkerhetssystem ser vi det som positivt.
Du är van att arbeta med datorn som arbetsredskap och att dokumentera ditt arbete. B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Du är lösningsorienterad med god social kompetens, och du tar initiativ och hjälper till där det behövs. Kundens och verksamhetens bästa står i centrum, samtidigt som du bidrar till arbetsgruppen och ett gott samarbete. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och har en god förmåga att skapa struktur i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du får arbeta med varierande arbetsuppgifter och trevliga kollegor i ett team med god sammanhållning. Du får möjlighet att utveckla och bredda din kompetens genom arbete i en teknisk komplex miljö och samtidigt bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta driftchef Mikael Klintborg, 010-244 38 01 eller biträdande driftchef Petro Kilén, 010-244 38 02. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 11/1-2026, men urval kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
