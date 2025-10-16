Fastighetstekniker
2025-10-16
Är du vår nästa stjärna inom fastighetsförvaltning som vill utvecklas och ta ansvar? Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen av vår fastighetsvärde för våra hyresgäster och fastigheter. Vi är ett ungt bolag och vi letar alltid efter nya, kreativa sätt att utmana oss själva och vår bransch. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda Bra boende för alla. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare trivs och känner engagemang på jobbet. Vill du vara en del av vår spännande resa framåt? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som fastighetstekniker hos oss är ingen dag den andra lik, här dyker nya arbetsuppgifter och utmaningar upp nästan dagligen. Du kommer att ansvara för att åtgärda felanmälningar, arbeta med löpande dagligt underhåll i kombination med felsökningar och förbättringsarbeten på våra fastigheter. Tillsyn, rondering och underhåll av ventilationssystem, värmesystem och värmepumpar samt annan problemlösning av fastigheternas tekniska system är en stor del av arbetet. Du ansvarar för att utföra arbetsmiljöskyddsronder. Vara delaktig och behjälplig vid månadsskifte och omflyttningar. Samt delaktig vid energioptimering samt projekt av berörda fastigheter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Daglig kontakt med hyresgäster
Felavhjälpande underhåll
Förebygga och hantera planerat underhåll
Byta filter och allmän tillsyn av ventilationssystem och värmesystem.
Rondering av allmänna ytor
Problemlösning av fastighetens tekniska system och/eller funktioner inomhusklimat, värme och ventilation.
Vara behjälplig vid förbesiktningar, omflyttningar, nyckel- & tagghantering.
Övrigt inom ansvarsområdet förekommande arbete
Vi är idag ett team på 5 personer som jobbar nära varandra. Detta gör att vi hjälper vissa varandra över stadsgränserna vid tillfällen. Teamet består av fastighetstekniker, uthyrare och förvaltare.
I Tranås finns idag 14 fastigheter med totalt 517 lägenheter.
Vem söker vi?
Du är en händig person som har utbildning inom fastighetsteknik alternativt ett par års erfarenhet från likande arbete. Du har lätt för att skapa goda relationer och är en social och serviceinriktad person. Vidare har du god ekonomisk förståelse och är kostnadsmedveten, viktig för att man verkar för regionens totala resultat och finansiella mål. Du är en problemlösare med god analytisk förmåga som har lätt för att ta egna initiativ och för att arbeta självständigt.
Meriterande är om du har en teknisk bakgrund inom Bygg, VVS, El då flertalet arbeten berör dessa. Tjänsten kräver att du innehar B-körkort.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer och erfarenheter:
Utbildning inom fastighetsteknik, lägst gymnasienivå men gärna från YH-utbildning eller högskola/universitet
Erfarenhet inom fastighetsbranschen och fastighetsteknik krävs
Meriterande med kunskaper från fastighetsprogrammet Vitec
Goda kunskaper inom IT & Officepaketet
God svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort
Kontaktuppgifter och ansökan
Om tjänsten verkar intressant ser vi fram emot att ta emot din ansökan senast den 16 november med CV och Personligt brev snarast möjligt till jobb@neobo.se
. Märk mejlet med "Fastighetstekniker Tranås".
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta David Bohm på david.bohm@neobo.se
. Vi tillämpar en provanställning om 6 månader.
Vilka är vi?
Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter. Vi äger och förvaltar 8 300 lägenheter runt om i Sverige. Vi är ett ungt bolag som är på en spännande resa och vi letar alltid efter nya, kreativa sätt att utmana oss själva och vår bransch. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda Bra boende för alla.
Vi är ett 80-tal medarbetare som jobbar för att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga.
