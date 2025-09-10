Fastighetstekniker
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar för att erbjuda en bredd av hyresrätter som står sig över tid där människor trivs och känner sig trygga. Som fastighetstekniker hos oss bidrar du till denna trygghet.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
I rollen som fastighetstekniker har du ett löpande självständigt ansvar för felavhjälpande underhåll och driftfrågor för ca 300 lägenheter i Borås.
Du bidrar till regionens totala resultat och du har en viktig roll för att Sveafastigheter som bolag lever upp till värdeorden långsiktig, närvarande, innovativ och affärsmässig.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
Ta emot, hantera och åtgärda felanmälningar
Rutinmässig rondering och felavhjälpning vid mindre reparationer och underhållsarbeten
Beställningar och uppföljningar av reparationer och underhållsåtgärder
Byta filter och allmän tillsyn av ventilationssystemen, värmesystem och värmepumpar samt förekommande VVS arbeten
Problemlösning av fastighetens tekniska system exempelvis inomhusklimat, värme och ventilation
Tillsyn och rondering av inre- och yttre miljö
Utföra lägenhetsbesiktningar.
Om dig
För att trivas i rollen som fastighetstekniker hos oss behöver du tycka att kombinationen service och fastigheter är rolig. Du sätter våra hyresgästers behov i fokus och agerar snabbt och effektivt utifrån det, och du ser gott bemötande som en självklarhet.
Formella krav:
Gymnasieutbildning inom teknik, fördelaktigt är kunskap gällande VVS/styr och regler och/eller el
Några års arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen eller liknande
B-körkort
Grundläggande IT-kunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska, tal- och skrift
Baskunskaper i engelska, tal- och skrift.
Ansökningsprocessen
Vi tar löpande emot ansökningar och kommer att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Notera att för denna tjänst görs bakgrundskontroll för din och våra hyresgästers trygghet.
Om Sveafastigheter
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar för att erbjuda en bredd av hyresrätter som står sig över tid där människor trivs och känner sig trygga. Som fastighetstekniker erbjuder vi en omväxlande tjänst på ett tryggt bolag som givetvis har kollektivavtal. Genom eget ansvar och stöttande kollegor i ett bra arbetslag får du flexibiliteten att kunna styra din dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
