Fastighetsskötsel
Stift Borgerskaps Enkehus och Gubbhus / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-08-18
Stockholms Borgerskap är en stiftelse som driver bl a vård- och omsorgsboende, seniorboenden.
Du utgår från Högalidsgatan 28 på Södermalm med en fantastisk miljö både ute och inne. Sedan ett par hundra år har Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus haft som ändamål att främja god vård och omsorg av äldre.
Tycker du om att arbeta med kundservice och är praktiskt lagd? Är du en ansvarsfull person med ett intresse för lösa problem och arbeta med förbättringar? Då kan tjänsten som fastighetsvärd på Stockholms Borgerskap passa dig fint.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ordningsam och har ett lugn som inger förtroende hos medarbetare, leverantörer och hyresgäster. Vi vill även att du är initiativrik, har en bra attityd och gärna tidigare erfarenhet av praktiskt arbete. Med andra ord är du som ansöker en självgående fixare som känner en tillfredsställelse av att ha ordning och reda omkring dig, samt brinner för att hjälpa till.
Du kan uttrycka dig obehindrat i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du är lyhörd mot din omgivning och trivs med att arbeta självständigt samt tillsammans med andra. Vi söker dig med fingertoppskänsla och värdesätter god kvalitet och service.
Vi är en mindre organisation där vi har ett nära samarbete med några utvalda samarbetspartners. Det innebär att vårt uppdrag och våra ansvarsområden är breda.
Som fastighetsvärd hos oss får du en stor variation av arbetsuppgifter med syfte att proaktivt vårda våra fastigheter samt avhjälpa de felanmälningar som kommer in från hyresgäster via telefon och mejl. I tjänsten ingår även vissa administrativa uppgifter, exempelvis dokumentation av serviceuppdragen, kontakt med leverantörer etc. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: ansokan@borgerskapet.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Borgerskaps Enkehus och Gubbhus
, http://www.borgerskapet.se
Högalidsgatan 26-28
)
För detta jobb krävs körkort.
Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
Borgerskapets Enkehus och Gubbhus Jobbnummer
9463079