Fastighetsskötare sökes till STF Grövelsjön
Svenska Turistföreningen driver nio fjällstationer
Livet på en fjällstation är varierande, spännande och lärorikt, precis som en dag på fjället kan vara. Svenska Turistföreningens vision och ditt uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att upptäcka Sverige på ett hållbart sätt.
STF Grövelsjön Fjällstation ligger i norra Dalarna vid gränsen till Norge och Härjedalen. Området är känt för turskidåkning i låglänta fjäll, med miltals markerade vinterleder och möjlighet till 360 graders utsikt från fjälltopparna. Här kan du göra både dagsturer och längre skidresor mellan stugor i Sverige och Norge. Läs mer om STF Grövelsjön fjällstation här.
Till sommaren 2026 söker STF Grövelsjön Fjällstation en fastighetsskötare som brinner för att skapa en välkomnande och säker miljö för våra gäster och medarbetare.
Nu söker vi en fastighetsskötare till Grövelsjön
Förutom boende, mat och naturupplevelser bygger vår verksamhet på möten mellan människor och det är viktigt att våra gäster känner sig trygga och välkomna i våra anläggningar. Som fastighetsskötare är du en viktig del i att skapa den helhetsupplevelse som våra gäster minns.
Hos oss blir du en del av en sammansvetsad grupp där vi stöttar varandra och ser möjligheter och hjälper till i andra delar på fjällstationen om det behövs. Våra värdeord - omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad - genomsyrar allt vi gör.
Vad innebär rollen?
Dagligt underhåll och reparationer av byggnader
Daglig skötsel som till exempel sophantering, transporter, plogning, sandning och rutinkontroller
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) tillsammans med platschef
Arbetsmiljö och skadeförebyggande arbete tillsammans med platschef
Stötta upp fjällstationen i andra uppgifter
Vem är du?
Lagspelare som älskar att samarbeta
Kan ta egna initiativ och förmåga att identifiera behov och åtgärda dessa
Uppskattar ordning och reda
Tar ett stort ansvar över dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet
Har erfarenhet av liknande tjänst, meriterande om du har erfarenhet av fastighetssystem, styrsystem, etc.
Du har goda kunskaper i svenska
Vi värdesätter ditt driv, din kommunikationsförmåga och din förmåga att skapa de bästa förutsättningarna till gästmöten som går hand i hand med STF värdeord omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad.
Vad du kan förvänta dig som arbetstagare
Anställningsform: vikariat juni-september
Tjänstegrad 100%
Månadslön enligt kollektivavtal: Visita/HRFs Gröna Riksavtalet och Turistsupplementet
Arbetsschema följer verksamhetens behov och innebär arbete såväl vardagar som helger, dagtid som kvällstid
Kostavdrag enligt kollektivavtal, regleras av Skatteverket
Vad erbjuder vi?
Personalboende mot hyresavdrag tillsammans med kollegor på fjällstationen
En fritid med fjället precis utanför dörren
Utvecklingsmöjligheter inom STF
Erfarenhet från besöksnäringen och minnen för livet
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ingen AI, bara människor - engagerad personal sköter hela rekryteringsprocessen. Har du frågor, är du varmt välkommen att kontakta platschef Ewa Majing på mejl ewa.majing@stfturist.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
