Fastighetsskötare i Stockholm
V2A Fastighetsservice AB / Fastighetsskötarjobb / Haninge Visa alla fastighetsskötarjobb i Haninge
2025-09-03
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos V2A Fastighetsservice AB i Haninge
Fastighetsskötare - Heltid
Placering: Stockholm
Anställningsform: Heltid
V2A Fastighetsservice AB är ett växande företag inom fastighetsförvaltning och totalentreprenad. Vi levererar helhetslösningar med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktighet - och nu söker vi en fastighetsskötare som vill bli en del av vårt engagerade team.
Om rollen
Som fastighetsskötare hos oss får du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Dina huvudsakliga uppgifter innefattar:
Ronderingar och tillsyn av fastigheter
Hantering av felanmälningar och andra löpande ärenden
Enklare byggarbeten och reparationer
Cykel används i tjänsten
Tjänsten utgår från Stockholm.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet eller utbildning inom fastighetsbranschen
Goda kunskaper i engelska (krav)
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
The role requires the use of a bicycle
Körkort är inte ett krav.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Utbildningar och möjligheter till specialisering i takt med företagets tillväxt
Ett engagerat och familjärt team där du får möjlighet att växa
Är du den vi söker? Skicka din ansökan eller dina frågor till:info@v2a.se
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att höra av dig!
Property Caretaker - Full-time
Location: Stockholm
Employment type: Full-time
V2A Fastighetsservice AB is a growing company within property management and total contracting. We deliver complete solutions with a focus on quality, efficiency, and long-term commitment - and we are now looking for a property caretaker to join our dedicated team.
About the role
As a property caretaker with us, you will have a varied and responsible position. Your main tasks include:
* Regular inspections and supervision of properties
* Handling service requests and other ongoing matters
* Basic construction work and repairs
The position is based in Stockholm.
We are looking for someone who has:
* Experience or education in the real estate/property sector
* Good knowledge of English (required)
* The ability to work independently and take responsibility
A driver's license is not required.
We offer:
* Wellness allowance
* Training and opportunities for specialization as the company grows
* A committed and friendly team where you will have the opportunity to grow
Application
Are you the one we're looking for? Send your application or questions to: info@v2a.se
We are interviewing continuously - don't wait to get in touch!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@v2a.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare V2A Fastighetsservice AB
(org.nr 559399-3057)
Mårdvägen 31 (visa karta
)
136 45 HANDEN Jobbnummer
9491106