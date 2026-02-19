Fastighetsskötare i Malmköping
Aeternum Holding AB / Fastighetsskötarjobb / Flen Visa alla fastighetsskötarjobb i Flen
2026-02-19
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aeternum Holding AB i Flen
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige
Aeternum Holding AB är förvaltningsbolag till Wonna I de Jong Fastigheter.
Wonna I de Jong är en privat fastighetsägare med ca 1800 lägenheter och 2000 kommersiella hyresgäster. Vår policy är att äga, förädla och förvalta fastigheter långsiktigt. Vi vill att våra hyresgäster skall känna sig nöjda och trygga i sin arbets- och boendemiljö. Vi strävar efter att höja standarden på våra fastigheter och erbjuder kvalité till våra hyresgäster, och att skapa sunda och familjevänliga boendemiljöer.
Vi söker en duktig, noggrann och ambitiös fastighetsskötare för vårt fastighetsbestånd i Malmköping
Du gillar att ta ansvar och är självgående, lojal och långsiktig. Du ska vara social och ha ett bra bemötande mot dina arbetskamrater och kunder.
Du är villig att lära Dig nya saker, gillar utmaningar och tekniska lösningar.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
• Erfarenhet och intresse i bygg branschen och fastighetsskötsel.
• Körkort
• behärskar svenska i tal och skriftDina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår daglig rondering och ansvar för utemiljö, lekplatser, parkeringar, gemensamma områden. Allmän tillsyn och kontroll samt identifiera tänkbara problem för hyresgästerna och se till att vidta lämpliga åtgärder. Till exempel se till att värme, ventilation, tvättstugor, bokningssystem, portar, dörrar och andra tekniska system fungerar och bidra till besparande och miljövänliga lösningar. Arbete kräver att Du själv åtgärdar felanmälningar och utför reparationer i lägenheter som snickerier, måleri, felsökningar, mindre vvs och el-arbeten samt reparation av vitvaror. Alla inkomna felanmälningar måste dokumenteras och följas upp konsekvent tillsammans med administrativa avdelningen genom dagliga rapporter.
Viktigt med tillsynsarbetet och förebyggande, så att akuta problem inte uppstå. Om större fel uppkommer kontakta ansvariga på kontoret, för vidare åtgärd till värmetekniker, elektriker eller någon annan specialist.
Du är så välkommen att skicka Din ansökan med CV och personligt brev till oss per e-mail, i fall Du känner att detta är ett arbete för Dig! Vi beklagar att vi inte kommer att bekräfta varje ansökan utan endast de utvalda arbetssökande ska bjudas till intervjuer.
SVARA ENDAST om Du uppfyller alla krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: work@wonnafast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aeternum Holding AB
(org.nr 556581-1485)
Malmagatan 29 A (visa karta
)
642 61 MALMKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753244