Fastighetsskötare/Hantverkare
T.O.R tillbyggnad och renovering AB / Fastighetsskötarjobb / Täby Visa alla fastighetsskötarjobb i Täby
2026-06-17
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Om jobbet
Torbygg (T.O.R tillbyggnad och renovering AB) är en byggfirma som arbetar under fastighetsbolaget Ankarbulten AB. Vi söker nu en fastighetsskötare/hantverkare som vill ha en nyckelroll i att se till att våra lokaler håller en hög standard. Du blir en viktig del i att skapa en trivsam och välfungerande miljö för både hyresgäster, medarbetare och besökare till fastigheterna. Du kommer även att åka ut på externa byggarbeten.
Som fastighetsskötare/vaktmästare hos oss arbetar du främst med underhåll och utveckling av våra befintliga fastigheter. Du kommer även att möta våra hyresgäster för att fixa felanmälningar som skickas in till Ankarbulten.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Skötsel och underhåll av lokaler och utrustning
Trädgårdskötsel och markarbete
Reparationer, snickeri, målning och tekniskt underhåll
Enklare el- och VVS-arbeten
Flytt och montering av möbler och inventarier
Hantering av felanmälningar och kontakt med leverantörer
Praktiska uppgifter för att säkerställa en välfungerande drift, ibland med tyngre lyftKvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med praktisk inriktning (bygg, el, teknik) eller utbildning inom fastighetsskötsel
Erfarenhet av fastighetsskötsel eller vaktmästeri
B-körkort för manuell bil
Tala och förstå svenska, även i skrift
Grundläggande digitala kunskaperDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är händig, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du har förmåga att ta ansvar, arbeta självständigt och prioritera när tempot är högt. Du ska även kunna sammarbeta med kollegor och ha ett gott bemötande för att bidra till en trygg och professionell arbetsmiljö.
Vi söker även dig som är flexibel och arbetsvillig när det kommer till nya utmaningar och en varierad vardag. Du är intresserad av att växa och utvecklas i din roll för att i framtiden ta dig an större ansvar och mer avancerade uppgifter.Så ansöker du
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan till jobb@torbygg.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: Jobb@torbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T.O.R tillbyggnad och renovering AB
(org.nr 556525-6699)
Kemistvägen 1 (visa karta
)
183 79 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
T & R tillbyggnad & renovering AB Jobbnummer
9968359