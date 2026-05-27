Fastighetsskötare
Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Vår snabba utveckling är ett resultat av investeringar såväl som kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans skapar resultat. Vi anser det roligt att arbeta med fastigheter, att alltid vara i farten och dessutom leverera hög service! Tycker du som oss?
Till Göteborg söker vi nu fastighetsskötare som vill hjälpa oss ta hand om våra fina fastigheter vilket innefattar allt från hyresrätter till kommersiella lokaler och hotell! Vad kan vi erbjuda dig? Arbetet som fastighetsskötare är självständigt och i nära samarbete med förvaltare, drifttekniker och flera andra kollegor så skapar vi de absolut bästa förutsättningarna för våra hyresgäster. Du ansvarar för att planera och lägga upp ditt arbete samt för att hålla kontakt med hyresgäster och entreprenörer.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta underhåll och förebyggande arbete i och runt våra fastigheter i form av ronderingar, mottagande och utförande av felanmälan samt återkoppling till kund.
Vad kan du erbjuda oss? För att trivas hos oss är det viktigt att du gillar att jobba med människor och att du sätter ett värde i hög service. Hur du har lärt dig ta hand om fastigheter är egentligen inte avgörande. Kanske har du studerat, kanske har du rustat själv hemma eller rent av byggt något? Det viktigaste för oss är att du är nyfiken och vill lära dig mer!
Vissa delar av ditt arbete sker digitalt så det krävs viss datorvana/användning av iPhone. Du behöver även kunna behärska det svenska språket i tal och skrift, inneha B-körkort samt ha god fysik då tjänsten innebär ett aktivt arbete.
Det är meriterande om du har kunskap inom elektriska installationer, VVS-tekniska anläggningar, ventilation samt styr- och reglerteknik.
Ansökan Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval, men har inte bråttom att tillsätta tjänsten vilket innebär att återkoppling kan dröja något.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning, med arbete på plats fem dagar i veckan. Om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
.
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor. Hjärtligt välkommen till en bransch full av möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7804932-2020787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://karriar.balder.se
411 38 GÖTEBORG
