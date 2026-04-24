Fastighetsskötare
2026-04-24
Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Som fastighetsskötare hos oss på Balder har du stora möjligheter att göra skillnad i våra hyresgästers vardag. Tjänsten innebär att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att känna sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Det är ett oerhört viktigt och betydelsefullt arbete då våra hyresgäster är det största skälet till Balders framgång.
Just nu söker vi en sommarvikarie för tjänsten som fastighetsskötare.
Vad gör en fastighetsskötare på Balder? Våra fastighetsskötare i Skövde uppskattar möjligheten att själv få styra sin arbetsdag vilket exempelvis innefattar:
• Att utföra service och reparationer hemma hos våra hyresgäster samt på våra fastigheter, t.ex. installation och reparation av vitvaror, service på entréer och lås, byte av köksluckor m.m.
• Att utföra ronderingar och arbeta för att hålla rent och snyggt i bostadsområdena. Vi eftersträvar ordning och reda och ser vi skräp på marken så tar vi hand om det direkt!
• Att komma med förslag på förbättrings- och åtgärdsförslag som hjälper oss att bli ännu bättre. Vi älskar nytänk!
Vem är du som person? Du behöver trivas i mötet med människor. Det är viktigt att du gillar att ge bra service och att bygga relationer, eftersom du är bolagets ansikte utåt. Hur du har lärt dig ta hand om fastigheter är egentligen inte avgörande. Kanske har du studerat, kanske har du rustat upp själv hemma eller rent av byggt något? Några av våra fastighetsskötare har en bakgrund som slöjdlärare, dansare och bilmekaniker. Gemensamt är deras intresse för våra fastigheter, hyresgäster och kollegor.
Vi ser även att du har en god problemlösningsförmåga då det gäller att kunna kombinera kunskap med påhittighet. Du behöver även vara ansvarstagande genom att driva dina ärenden från felsök till avslut, samtidigt som du är prestigelös och redo att kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs!
Vissa delar av ditt arbete sker digitalt så det krävs viss datorvana/användning av iPhone. Du behöver även kunna behärska det svenska språket i tal och skrift, inneha manuellt B-körkort samt ha god fysik då tjänsten innebär ett aktivt arbete.
Låter det som en tjänst för dig? Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Placeringsort är vårt kontor i Skövde/Mariestad och tjänsten är sommarvikarie. Om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7636183-1966350".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
549 64 SKÖVDE
