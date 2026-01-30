Fastighetsskötare
2026-01-30
Vi söker dig som är social, utåtriktad service-människa. Ser vad som behöver åtgärdas och tar tag i renoveringar och underhåll, ser till att maskinparken fungerar. Kunna jobba i grupp och självständigt och ta egna initiativ inom ramen.
100%, Fast arbetsschema, var 3:dje helg, dagtid.
2/5 - 31/8 2025.
Lön enligt kollektivavtal
Svenska och engelska är krav
Bra lokalkännedom
Körkort och bil är krav, BE-körkort är ett stort plus
Körkort för röjsåg är ett plus, alternativt att skaffa det.
Kunskap om motorer är ett krav
Dina arbetsuppgifter: Sedvanlig yttre och inre fastighetsskötsel på området och alla fastigheter, gräsklippning, markarbete, ansvar för den dagliga driften. Reparation/underhåll av gräsklippare/trimmer/lövblås.
Malmköpings Bad & Camping kom till 1964, är privatägt, ligger mitt i Flens kommun och Sörmland. Vi har 190 campingtomter, 25 ställplatser, 11 stugor, 6 rum och 1 lägenhet. Äventyrsgolfbana. Sommaröppen Restaurang/Café med fullständiga rättigheter, live musikunderhållning och stor ute-veranda med sjöutsikt. Vi är medlemmar i SCR. Se hemsida: www.malmkopingscamping.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: carola@malmkopingscamping.se Arbetsgivarens referens
