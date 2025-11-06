Fastighetsskötare
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker nu en fastighetsskötare som vill arbeta med drift och underhåll av kommunens fastigheter.
Som fastighetsskötare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter drift (tillsyn och skötsel) samt hantera/avhjälpa felanmälan från verksamheter utifrån en gränsdragningslista och förebyggande underhåll på Lycksele kommuns fastigheter. I arbetet ingår även yttre fastighetsskötsel, samt snöskottning och sandning. Som fastighetsskötare har du huvudansvar för vissa fastigheter och du kommer att hantera kontakter/service mot entreprenörer. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp om 7 personer, men du har även en stor del självständigt arbete. I tjänsten ingår beredskap.
Fastighetsenheten består av ett femtontal personer som arbetar enskilt eller i grupp. Arbetslaget präglas av en mycket god stämning och sammanhållning. Hos oss får du arbeta bredvid erfarna kollegor samtidigt som du får utvecklas genom ditt självständiga arbete.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet av att utföra service- och underhållsarbeten. Gymnasial utbildning med slutbetyg samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Att kunna kommunicera väl även på engelska är ett plus. Vi är även öppna för att du kan ha en praktisk utbildning i något hantverksyrke som grund. Erfarenhet eller utbildning i styr- och reglerteknik, elteknik eller vvs är meriterande. B-körkort och grundläggande datorkunskaper krävs också för uppdraget.
Vi söker dig som har en positiv inställning och som är serviceinriktad. För att trivas hos oss bör du vara självgående men även ha en god samarbetsförmåga, eftersom du arbetar både på egen hand och i grupp. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 2026-01-08
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, tel. 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på Fastighetsenheten?
