Marks Bostads AB är ett av kommunen helägt allmännyttigt bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 3 800 lägenheter samt ca 200 mindre lokaler på 14 orter inom Marks kommun för uthyrning till privatpersoner och kommunal omsorg. Tillsammans är vi i nuläget 69 medarbetare som jobbar inom bolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden nära våra hyresgäster medan andra jobbar utifrån våra kontor som finns i Kinna och Örby. Hos oss finns en mängd av yrkeskategorier representerade men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma vision att tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners skapa trygga och trivsamma bostäder för alla.
Vill du bli en av våra fastighetsskötare och arbeta på ett av våra områden i Kinna - Marks kommun?
Är du flexibel och har lätt för att samarbeta med olika personer?
Är du självständig och kunnig inom fastighetsskötsel med ett brett kompetensområde?
Då kommer du att trivas hos oss!
Som Fastighetsskötare hos oss arbetar du både inom- och utomhus och har daglig kontakt med våra hyresgäster.
Våra hyresgäster kommer att uppskatta dina insatser och det syns i vår kundnöjdhet som vi mäter kontinuerligt.
Du ingår i en grupp av fastighetsskötare som tillsammans planerar era arbetsuppgifter för dagen och veckan.
Du arbetar både självständigt och med dina kollegor och du rapporterar direkt till vår Fastighetsservicechef.
NÅGRA AV ARBETSUPPGIFTERNA
• Ta emot och hantera felanmälan.
• Utföra enklare reparationer och byten inom VVS, el, vitvaror, samt läsa av och dokumentera förbrukningsvärden.
• Utföra egenkontroller enligt rutin samt systematiskt brandskyddsarbete.
• Tillsyn av, och byta filter i ventilationsaggregat i samarbete med drifttekniker.
• Verksamhetsservice i våra fastigheter med äldreboenden
• Lägenhetsvisningar vid behov samt städkontroller vid avflyttning.
• Sköta inre och yttre städning i trapphus mm samt sköta grönytor, snöröjning och sandning beroende på säsong och väder.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
• Du tar ansvar och är drivande och motiveras av att visa goda resultat.
• Du är öppen och lyhörd , praktiskt lagd och har stort intresse av att lära dig nya saker.
• Du trivs med att ge service och ett gott bemötande, vilket är mycket viktigt både i relationen till arbetskamrater och i dialogen med alla hyresgäster.
• Du tycker om att arbeta strukturerat och planerar gärna dina arbetsdag.
DIN KOMPETENS
Vi tror att du har någon erfarenhet inom liknande verksamhet och/eller arbetsuppgifter och det är en fördel om du har en fastighetsskötarutbildning eller liknande.
Du talar svenska och har du fler språkkunskaper kan det vara till fördel.
B-körkort är ett krav. Har du dessutom utökad behörighet (B96) samt utbildning och vana av att köra lastmaskin så är det ett plus.
Du är van att använda relevanta digitala verktyg och mobiltelefon i ditt jobb som ett stöd vid kommunikation och för att hitta relevant information.
Urval
Urval sker löpande så ansök redan idag. Referenser från tidigare arbetsgivare kommer efterfrågas längre fram i processen.
Vi vill informera dig att din ansökan blir en allmän handling när du skickar in den till oss. Det beror på att som kommunalägt bolag omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på ansökningshandlingar kan personen få ut dessa.
Bra att veta
Vi vill ta tillvara på de kvaliteter som en blandad ålders- och könsfördelning samt kulturell mångfald medför verksamheten.
Vi tar endast emot ansökningar via platsannons, ej via e-post eller brev. Du kommer att få ett automatiskt svarsmail som bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.
Anställningsform : Tillsvidareanställning, med provanställning 6 månader.
Frågor innan du söker?
Om du har frågor om jobbet är du välkommen att kontakta fastighetsservicechef Stefan Fogelberg, 0320-217316, eller HR Linda Wikfjärd, 0320-218318. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Bostads AB
(org.nr 556180-9319), http://www.marksbostadsab.se Kontakt
Linda Wikfjärd 0320218310 Jobbnummer
9586783