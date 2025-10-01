Fastighetsskötare
2025-10-01
Vi är Balder. Vår snabba utveckling är ett resultat av investeringar såväl som kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans skapar resultat. Vi anser det roligt att arbeta med fastigheter, att alltid vara i farten och dessutom leverera hög service!
Vi söker nu en fastighetsskötare att ta hand om vårt kommersiella bestånd i Malmö.
Vad kommer du göra hos oss? Arbetet som fastighetsskötare sker i nära samarbete med arbetsledare, förvaltare, drifttekniker och flera andra kollegor. Arbetet är till stor del även självständigt, och du ges stort utrymme till att själv planera dina dagar. Vi kallar det att vara kung eller drottning i våra hus.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta underhåll och förebyggande arbete i och runt våra fastigheter i form av ronderingar, mottagande och utförande av felanmälan samt återkoppling till kund.
Vem är du? För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs i mötet med människor. Det är viktigt att du gillar att ge bra service och att bygga relationer, eftersom du kommer vara i direkt kontakt med våra hyresgäster.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av en liknande roll som fastighetsskötare eller motsvarande. Det viktigaste för oss är dock att du är nyfiken och vill lära dig mer!
Vissa delar av ditt arbete sker digitalt så det krävs viss datorvana/användning av iPhone. Du behöver även kunna behärska det svenska språket i tal och skrift, inneha B-körkort samt ha god fysik då tjänsten innebär ett aktivt arbete.
Det är meriterande om du har kunskap inom elektriska installationer, VVS-tekniska anläggningar, ventilation samt styr- och reglerteknik.
Låter detta som något för dig? Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Du utgår från vårt kontor i Malmö. Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag! Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen så tveka inte att kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
Hjärtligt välkommen till ett bolag fullt av möjligheter! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://www.balder.se/ Jobbnummer
9535722