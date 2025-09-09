Fastighetsskötare
Vi söker en fastighetsskötare som trivs i en varierande och ansvarsfull roll där ingen dag är den andra lik.
Om du gillar att ta eget ansvar och har en passion för fastigheter och service är detta en perfekt möjlighet för dig.
Din roll
Som fastighetsskötare har du ansvaret för att kommunens byggnader och fasta installationer är i gott skick, både in och utvändiga. Detta inkluderar fel-avhjälpande underhåll, enklare reparationer och skötsel av utemiljöer. Du kommer även att stödja fastighetstekniker och tekniker inom lås och larm. I vissa fall kan du utföra uppdrag direkt för våra verksamheterna. Som fastighetsskötare hos oss kommer du ha beredskap under vissa perioder.
I denna roll kommer du att vara en viktig del av vårt arbetsgrupp, där du kommer att arbeta nära kollegor och chef för att planera och organisera arbetet. Vi söker en person som kan ta ansvar för sitt arbete, men också är villig att samarbeta och bidra till vår utveckling.
För att passa i rollen har du utbildning som fastighetsskötare eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tidigare erfarenheter som fastighetsskötare, gärna med kunskap om vattenrenings process i badanläggningar, är meriterande. Som person är du händig och praktiskt lagd, har lätt för att lära dig nytt och ser möjligheter att kompetens höja dig när det behövs. Du har en god känsla för service och en helhets förståelse samt är bra på att samarbeta med andra. För rollen krävs vissa certifieringar/utbildningar inom specifika områden. B-körkort är ett krav och provanställning kan komma att bli aktuellt.
För att få anställning måste du kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister, då arbetet bland annat kommer innebär att du att utföra arbeten på kommunens skolor och förskolor.
Din framtida arbetsplats
Fastighetsenheten består av ett tjugotal medarbetare vars uppgift är, på olika sätt, att tillgodose ändamålsenliga lokaler och utemiljöer samt att ge en god service till våra kunder. Vara Kommuns fastighetsbestånd består av ca 40 objekt och omfattar ca 100 000 kvadratmeter, dessa ska förvaltas väl och kostnadseffektivt.
Från årsskiftet 2026 kommer vi att ingå i Sektor Samhälle, där Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen samlas. Där växlar vi upp vårt gemensamma uppdrag. Här arbetar du i nära samverkan med andra professioner och funktioner i en tvärsektoriell organisation som skapar helhet, tydlighet och genomförandekraft. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att skapa hållbara livsmiljöer och långsiktig samhällsnytta för Vara kommuns invånare, näringsliv och besökare.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska förvaltningen, Fastighetsenheten Kontakt
Lars Lundmark, Bitr.fastighetschef 051231139 Jobbnummer
9500716