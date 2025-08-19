Fastighetsskötare
Fastighetsskötare sökes
Om oss - Kolfast Fastighetsutveckling
Kolfast grundades 2014 med fokus på fastighetsutveckling. Sedan dess har vi uppfört bostäder motsvarande cirka 7 000 kvadratmeter i olika former - från flerfamiljshus till radhus och parhus - i kommuner som Stockholm, Nacka, Vallentuna och Värmdö. Våra projekt har även omfattat detaljplanprocesser i nära samarbete med kommuner, vilket har gett oss bred erfarenhet av både utveckling och planering av nya områden.
Under 2023 tog Kolfast Fastighetsutveckling ett strategiskt steg i vår resa genom att även börja förvalta egna fastigheter. Detta markerades med förvärvet av Galleria Västerport i Västervik, en mångsidig kommersiell fastighet med butiker och service i centralt läge.
Nyligen har vi dessutom förvärvat en större logistik- och industrifastighet i Tranås. Detta blir en viktig del i vår satsning inom egen förvaltning, och också basen för den tjänst vi nu söker.
Vårt mål är att skapa och förvalta fastigheter som kombinerar kvalitet, hållbarhet och funktion - till värde för både hyresgäster, besökare och våra samarbetspartners.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Vi söker en engagerad och ansvarstagande fastighetsskötare som vill bli en del av vårt team. Tjänsten utgår från vår fastighet i Tranås, men resor till Västervik kommer också att vara en del av arbetet.
Som fastighetsskötare arbetar du med drift, skötsel och underhåll av våra fastigheter och bidrar till att skapa trygga, trivsamma och hållbara miljöer för våra kunder.
En viktig del i tjänsten är att identifiera och föreslå åtgärder för att utveckla fastigheterna så att de blir mer effektiva och hållbara.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra planerade underhållsarbeten och avhjälpa felanmälningar
Byte av ventilationsfilter och löpande underhåll
Inre och yttre skötsel av fastighetsmiljöer
Enklare VVS-arbeten (t.ex. byte av packningar, mindre installationer och reparationer)
Styr- och regleroptimering av ventilation och värmesystem (meriterande)
Tillsyn och enklare reparationer
Samordna entreprenörer vid behov
Snöröjning, sandning och grönyteskötsel
Veckovisa rapporteringar av utförda arbeten och status på fastigheterna
Vi söker dig som är / har
Serviceinriktad, prestigelös och lösningsorienterad
Erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbete
Meriterande: kunskaper inom enklare VVS-arbeten och styr- och regler av ventilation/värmesystem samt utbildning inom bygg, fastighetsdrift eller liknande
Goda kunskaper i Windows och Office-paketet
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
B-körkort (krav)
Vi erbjuder
Ett varierat och självständigt arbete
Arbetsbil ingår i tjänsten
Möjlighet att utvecklas inom fastighetsförvaltning
En arbetsplats med kortare beslutsvägar, engagemang och nära samarbete
Lön enligt överenskommelse - vi ser gärna att du anger löneanspråk i din ansökan
Vi ser gärna att vi tillsatt en anställning senast 2025-10-31.Så ansöker du
Vänligen skicka din ansökan till info@kolfast.se
Urval sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@kolfast.se Arbetsgivarens referens
