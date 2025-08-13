Fastighetsskötare
2025-08-13
Fastighetsskötare
Ta chansen att arbeta som fastighetsskötare i ett internationellt företag! Här får du möjlighet att jobba i ett team och med omväxlande arbetsuppgifter. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence) som genomsyrar allt vårt arbete och det är viktigt för oss att Du som medarbetare delar dessa värderingar med oss.
Till vårt tekniska team söker vi nu en Fastighetsskötare till vår kunds industrianläggning i Karlskrona. Du kommer att arbeta i en industriell produktionsmiljö där kundengagemang och service är en väsentlig del av det dagliga arbetet. CBRE erbjuder en tjänst och en arbetsplats där du har stort eget ansvar och där du har mycket goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag. Tjänsten är på heltid, bestående av två delar; byte av ventilationsfilter och underhåll samt resterande är underhåll och skötsel av inre och yttre fastighetsmiljöer. En viktig del i tjänsten är att identifiera och föreslå åtgärder för att utveckla våra kunders fastigheter så att de blir effektiva och hållbara.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utföra planerade underhållsarbeten och avhjälpa felanmälningar
* Inre och yttre skötsel av fastighetsmiljöer
Vi söker dig som är/har:
* serviceinriktad, prestigelös och lösningsorienterad
* erfarenhet av arbete inom skötsel av fastigheter
* genomförd relevant utbildning inom bygg, fastighetsdrift eller liknande är meriterande
* goda kunskaper i Windows och Office paket
* goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt
* B-körkort krävs för tjänsten.
I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter dig som har ett stort kundfokus, som är social och noggrann i ditt arbete. Du är handlingskraftig, en initiativtagare och van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Framförallt värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade och proaktiva kollegor. Du känner stolthet i ditt yrke och tar ansvar för din och teamets leverans.
Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är du varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Rasmus Nilsson
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 105 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster över hela världen och omsatte 2023 över 30 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Detta är ett heltidsjobb.
Cbre Gws Sweden Kontakt
Rasmus Nilsson rasmus.nilsson@cbre.com Jobbnummer
