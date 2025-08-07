Fastighetsskötare
Har du erfarenhet av arbete som fastighetsskötare? Vill du vara en viktig del av en mångfacetterad verksamhet där tillit, gemenskap och professionalism värderas högt? Säkerhetspolisen söker nu en fastighetsskötare med god känsla för service. Sök ett arbete där du är med och gör skillnad!
Bli en del av helheten. Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Det här är ditt uppdrag
I rollen som fastighetsskötare på Säkerhetspolisen har du ett nära samarbete med myndighetens drift- och fastighetsförvaltning samt med fastighetsägarens drift- och förvaltningsorganisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av Säkerhetspolisens lokaler, inventarier och utrustningar. Du tar även emot och åtgärdar felanmälningar och beställningar.
Ditt uppdrag innefattar att anlita och samordna entreprenörer för arbeten inom ditt ansvarsområde samt att ledsaga dessa inom Säkerhetspolisens lokaler.
Det förekommer att du hanterar felanmälningar mot fastighetsägarens drift- och förvaltningsorganisation samt deltar vid olika besiktningar. Du är även delaktig och bidrar vid anpassningar av Säkerhetspolisenslokaler.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Slutförd gymnasieutbildning med godkända resultat
Minst tre års erfarenhet som fastighetsskötare alternativt annan erfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig
B-körkort
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av arbete inom byggbranschen, till exempel snickare, elektriker och/eller rörmokare
Erfarenhet av arbete i ärende- och dokumenthanteringssystem
God kännedom om fastighetstekniska system
God kännedom om UPS-system
God kännedom om reservkraft
God kännedom om kylmaskiner
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som, inom givna ramar, självständigt driver ditt arbete och dina egna ärenden framåt. Som person är du noggrann och strukturerad med ett högt kund- och servicefokus.
Då ditt arbete berör flera interna och externa parter och många delar av verksamheten är samarbete och samverkan centralt i din roll och en förutsättning för att lyckas med uppdraget. Du har ett intresse, en vilja och förmåga att stötta verksamheten och skapa nätverk med goda kontakter.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet- och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 94 50. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult, tfn 010-568 74 93.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2025-08-28.
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna nedan. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan som du skickar in i samband med din ansökan.
Urvalsfrågor:
1. Har du svenskt medborgarskap?
2. Har du slutförd gymnasieutbildning med godkända resultat?
3. Har du minst tre års erfarenhet som fastighetsskötare alternativt annan erfarenhet som kan ses som likvärdig? Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet.
4. Har du B-körkort?
5. Har du god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift?
6. Har du erfarenhet av arbete inom byggbranschen, till exempel snickare, elektriker och/eller rörmokare? Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet.
7. Har du erfarenhet av arbete i ärende- och dokumenthanteringssystem? Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet.
8. Har du god kännedom om fastighetstekniska system? Om ja, vänligen beskriv vilka system.
9. Har du god kännedom om UPS-system? Om ja, vänligen berätta på vilket sätt.
10. Har du god kännedom om reservkraft? Om ja, vänligen berätta på vilket sätt.
11. Har du god kännedom om kylmaskiner? Om ja, vänligen berätta på vilket sätt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
