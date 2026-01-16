Fastighetsskötarassistent inriktning VVS
Partille VVS & Entreprenad AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille VVS & Entreprenad AB i Göteborg
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta praktiskt med VVS i fastigheter?
Vi söker nu en fastighetsskötarassistent med inriktning mot VVS som vill bidra till drift, underhåll och service.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
I rollen som fastighetsskötarassistent arbetar du nära fastighetsskötare och rörmokare med VVS-relaterade uppgifter. Tjänsten passar dig som har ett tekniskt intresse och vill utvecklas inom VVS och fastighetsteknik.Dina arbetsuppgifter
Tillsyn, drift och enklare service av VVS-system
Felsökning av värme-, vatten- och avloppssystem
Byte av blandare, ventiler och sanitetsutrustning
Kontakt med hyresgäster och externa VVS-entreprenörer
Övriga fastighetsskötaruppgifter vid behovKvalifikationer
B-körkort är ett krav
God svenskaDina personliga egenskaper
Tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Serviceinriktad med gott bemötande
Ansvarstagande och noggrann
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med fokus på VVS
Möjlighet att utvecklas mot fastighetstekniker eller VVS-montör
Tjänstern börjar med behovs- eller timanställning som sedan kan gå över till ett tillsvidare anställning.
OBS! Tjänsten går att anpassa, så har du anställningsstöd från arbetsförmedlingen så är du mer än gärna välkommen att söka. KRAV B-Körkort!Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: into.torslanda@gmail.com Arbetsgivare Partille VVS & Entreprenad AB
(org.nr 559036-7370)
Eketrägatan 1 (visa karta
)
418 73 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Handels och servciepartner Kontakt
Ladde Halti into.torslanda@gmail.com 0722899678 Jobbnummer
9689904