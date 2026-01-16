Fastighetsskötarassistent inriktning VVS

Partille VVS & Entreprenad AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2026-01-16


Är du tekniskt intresserad och vill arbeta praktiskt med VVS i fastigheter?
Vi söker nu en fastighetsskötarassistent med inriktning mot VVS som vill bidra till drift, underhåll och service.

Publiceringsdatum
2026-01-16

Om tjänsten
I rollen som fastighetsskötarassistent arbetar du nära fastighetsskötare och rörmokare med VVS-relaterade uppgifter. Tjänsten passar dig som har ett tekniskt intresse och vill utvecklas inom VVS och fastighetsteknik.

Dina arbetsuppgifter
Tillsyn, drift och enklare service av VVS-system

Felsökning av värme-, vatten- och avloppssystem

Byte av blandare, ventiler och sanitetsutrustning

Kontakt med hyresgäster och externa VVS-entreprenörer

Övriga fastighetsskötaruppgifter vid behov

Kvalifikationer
B-körkort är ett krav
God svenska

Dina personliga egenskaper
Tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Serviceinriktad med gott bemötande
Ansvarstagande och noggrann

Vi erbjuder
Ett varierande arbete med fokus på VVS
Möjlighet att utvecklas mot fastighetstekniker eller VVS-montör

Tjänstern börjar med behovs- eller timanställning som sedan kan gå över till ett tillsvidare anställning.

OBS! Tjänsten går att anpassa, så har du anställningsstöd från arbetsförmedlingen så är du mer än gärna välkommen att söka. KRAV B-Körkort!

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: into.torslanda@gmail.com

Arbetsgivare
Partille VVS & Entreprenad AB (org.nr 559036-7370)
Eketrägatan 1 (visa karta)
418 73  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborgs Handels och servciepartner

Kontakt
Ladde Halti
into.torslanda@gmail.com
0722899678

Jobbnummer
9689904

