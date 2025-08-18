Fastighetsreparatör
2025-08-18
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Som fastighetsreparatör hos oss arbetar du i ett team med omväxlande arbetsuppgifter och stort eget ansvar. Du har stora möjligheter att själv styra över dina arbetsuppgifter och ansvarar för den dagliga driften av en egen del av kommunens fastighetsbestånd.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och innefattar både enskilt arbete och kontakt med kollegor, hyresgäster och entreprenörer. Du har ett stort engagemang med ett genuint intresse för att utveckla fastigheterna. Du har ett trevligt bemötande med mål att ha säkra fastigheter med god ekonomi och nöjda hyresgäster. Hos oss strävar vi efter bred kunskap och god service till våra kunder.
Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som fastighetsreparatör ansvarar du för drift, övergripande fastighetsskötsel och tillsyn av fastigheter och utemilö. Du gör löpande underhåll och reparationer. I arbetet ingår även tillsyn och skötsel av tekniska installationer som exempelvis larm, måndadsprov, avläsningar, myndighetskrav, energiuppföljning, verksamhetsservice, hyresgästkontakt med mera.
Beredskap ingår i tjänsten?Kvalifikationer
Vi söker dig som har fastighetsteknisk utbildning på gymnasienivå eller av arbetsgivaren ansedd likvärdig kompetens. Har du specialkunskaper inom el, VVS, ventilation, styr eller kyla är det meriterande. Du behöver ha arbetat i minst ett år eller mer som fastighetsreparatör eller har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig. Har du flerårig erfarenhet är det meriterande.
Kunskaper inom Office-paketet är ett krav och det är en fördel om du har jobbat med fastighetssystem och/eller CAD. Givetvis behärskar du svenska i tal och skrift. Du som söker har B-körkort för manuell växellåda för att smidigt kunna ta dig runt i kommunen.
För att lyckas hos oss behöver du ha ett teknikintresse, vara social med förmåga att möta våra kunder med hög servicenivå. Du har förmåga att ta ansvar, är lösningsfokuserad och kan hantera och prioritera om flera uppgifter behövs hanteras samtidigt. Vi vill att du har samarbetsförmåga men att du också kan jobba självständigt.
Om du blir erbjuden anställning behöver du beställa och visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer alternativt lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Ersättning
