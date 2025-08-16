Fastighetsmäklarassistent

Historiska Hem Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-08-16


Historiska Hem är en kreativ mäklarfirma med två kontor i centrala Stockholm. Vi förmedlar enbart bostäder i fastigheter uppförda innan 1970. Årligen förmedlar vi strax under 1000 bostäder och vi är omkring 25 mäklare. Historiska Hem växer och vi behöver förstärkning inom vårt administrativa team.
Vi söker därför en fastighetsmäklarassistent. Tidigare erfarenhet av yrket är ett krav och erfarenhet från systemet Vitec Express är starkt meriterande. Både hel- och deltid är intressant för oss.
Som person behöver du vara både serviceinriktad, väldigt lösningsfokuserad, självgående, stresstålig och ordningsam. Arbetsuppgifter består primärt av att bistå fastighetsmäklarna med administration samt diverse service och kundkontakt.
Vi önskar att du är tillgänglig från och med 2025-11-03
Ansökning sker via mail till info@historiskahem.se
Bifoga ett CV samt personligt brev.

Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: info@historiskahem.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsmäklarassistent".

Detta är ett heltidsjobb.

Historiska Hem Sverige AB (org.nr 559003-3998)
Storgatan 22 (visa karta)
114 55  STOCKHOLM

9461432

