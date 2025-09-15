Fastighetskoordinator till Lasarettet i Ystad
2025-09-15
Vill du bidra till och utveckla förvaltningens lokalförsörjning för att möjliggöra hälso- och sjukvård i välanpassade lokaler? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker en engagerad fastighetskoordinator till Lasarettet i Ystad.
Lasarettet i Ystad är ett medelstort sjukhus i sydöstra Skåne med runt 1 000 medarbetare. Här bedrivs både akut och planerad hälso- och sjukvård, förlossningsvård och specialistsjukvård med verksamhet dygnet runt. Som fastighetskoordinator arbetar du förvaltningsövergripande och ingår i enheten Stab. Enheten arbetar med verksamhetsutveckling och kvalificerat stöd till vårdverksamheterna inom områdena vårdsamverkan, cancersamordning, patientsäkerhet, fastighet, säkerhet, brandskydd och miljö. Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
I rollen som fastighetskoordinator har du en koordinerande och proaktiv roll. Du deltar aktivt och stöttar vårdverksamheterna i processen för om- och nybyggnationer av lokaler samt koordinerar utrustning och investeringar som kräver byggåtgärder. Du stödjer och vägleder verksamheterna i planerings- och byggprocessen vid förändrat lokalbehov och stödjer verksamheterna i behovsanalys inför lokalförändringar. I rollen hjälper du också verksamheterna med hantering av driftsfrågor gällande lokaler.
Ditt arbete innebär många kontaktytor och samarbeten, både internt och externt. Du deltar i arbetsgrupper inom ombyggnads- och lokalförändringsprojekt och ansvarar för kontakten med andra regionala förvaltningar. Vidare kommer du även att delta i strategiska kundmöten med Regionfastigheter, Regionservice, teknikförvaltare och bygginvesteringsgrupp.
Under byggtiden håller du kontakten mellan de olika involverade parterna bestående av vårdverksamheten, byggentreprenör och ansvarig projektledare. Vidare är du kontaktperson för samt driver och koordinerar flyttar av verksamheter vid ombyggnationer eller lokalbyten, beställer skyltar och hanterar övrig nödvändig administration kring flytten.
Du arbetar i nära samarbete med förvaltningschef, verksamhetschefer och övriga chefer. Detta innebär egna ansvarsområden men även att gemensamt utveckla samarbetet med övriga förvaltningar i Region Skåne avseende fastighet, service, drift. Inom enheten har du ett nära samarbete med funktionen säkerhet, brandskydd och miljö. Du är placerad på Lasarettet i Ystad. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en relevant utbildning inom fastighet eller bygg alternativt annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har god datorvana, god kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av att arbeta med fastighetsfrågor, fördelaktigt i vårdrelaterad verksamhet. Vi ser det som meriterande om du har kännedom om IT, säkerhetsfrågor, avtalsjuridik och gärna erfarenhet av ritningstolkning samt planerings- och byggprocesser. För att trivas i tjänsten ser vi att du har ett genuint intresse för fastighetsfrågor och vårdverksamhet. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och har lätt för att bygga relationer, såväl internt inom organisationens olika verksamheter som externt. Då du i din roll möter många olika personalkategorier och leverantörer är det viktigt att du har ett mycket gott bemötande, har lätt för att skapa förtroende och bygga samarbeten.
Som fastighetskoordinator hanterar du en stor mängd parallella ärenden vilket ställer höga krav på din strukturella förmåga och ansvarstagande i att självständigt driva ditt arbete framåt. Det är nödvändigt att du är flexibel och ser förändringsprocesser som en positiv utmaning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
