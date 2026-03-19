Fastighetskoordinator
2026-03-19
Bli en del av något helt livsavgörande
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Vi söker nu en Fastighetskoordinator till vårt Facility Management-team i Uppsala. I denna roll ansvarar du för att koordinera, följa upp och säkerställa effektiv hantering av fastighets- och facilityrelaterade ärenden i nära samarbete med både interna intressenter och externa leverantörer.
Tjänsten rapporterar till Senior Real Estate Manager och är baserad onsite på vår site i Uppsala.Arbetsuppgifter
Koordinera och distribuera arbetsorder och felanmälningar till externa leverantörer och interna funktioner.
Följa upp felavhjälpande ärenden för att säkerställa kvalitet, leverans och tidsplan.
Fungera som en central kontaktpunkt i det dagliga samarbetet kring underhålls- och serviceärenden.
Organisera dokumentationen gällande bygglov på siten.
Ansvara för uppföljning av entreprenörer samt delta i arbets- och uppföljningsmöten.
Bidra till utveckling, förbättring och strukturering av ärendehanterings- och uppföljningssystem.
Ansvar för garantisamordning av utförda arbeten.
De huvudsakliga kraven för tjänsten är:
Utbildning inom fastighetsförvaltning, facility management, projektledning eller annat relevant område.
Några års arbetslivserfarenhet från en liknande roll.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Erfarenhet av - eller stark förmåga att - utveckla och förbättra system för ärendehantering och uppföljning.
Ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
Erfarenhet från läkemedels-, life science- eller medicinteknisk industri.
Erfarenhet av arbete med underhållsplanering, fastighetsdrift eller verksamhetsplanering.
Erfarenhet från arbete med lagerhanteringssystemet Palats.
Vana av att arbeta med flera entreprenörer och leverantörer, gärna i en reglerad miljö.
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad och som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Du arbetar proaktivt, har ett naturligt driv och en god förmåga att skapa ordning i komplexa sammanhang. Med ett metodiskt arbetssätt följer du upp aktiviteter, samordnar olika intressenter och säkerställer att ärenden drivs effektivt hela vägen i mål.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Patrik Larsson på patrik.larsson@cytiva.com
. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cytiva Sweden AB
