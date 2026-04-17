Fastighetsingenjör till Stockholm
Fortifikationsverket / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Teknikenhet Östs verksamhet utförs i Stockholm- och Gotlands län. Vi söker nu tre fastighetsingenjörer med placering i Bålsta, Kungsängen samt Karlberg. Vill du vara med på vår utvecklingsresa och arbeta som fastighetsingenjör hos oss är du välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Teknikenheten Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län. Enheten är uppdelad i två grupper, norra och södra för att möta kunden på bästa sätt. De 30 fastighetsingenjörerna utför i huvudsak uppdrag från förvaltaren och arbetsleds närmast av respektive gruppchef. En energiansvarig samt två väg- mark- och parkingenjörer finns som expertstöd inom region Öst och en teknikchef.
Som fastighetsingenjör ingår du i teknikenhet Öst där du på uppdrag av förvaltaren utifrån ett projektorienterat arbetssätt ansvarar för att planera, genomföra och följa upp underhållsåtgärder och ägarrelaterade investeringsprojekt inom fastighetsbeståndet. En stor del av uppdragen ligger inom sakområdet bygg men även inom el, VVS och mark. Som fastighetsingenjör arbetar du även med statusbesiktningar, underhållsplaner och kostnadsanalyser inom ramen för förvaltningsuppdraget. Du kommer även att medverka vid upphandling av konsulter och entreprenörer samt genomföra projekt efter budget. I arbetet förekommer resor inom Stockholm, men arbetet utförs till största del i de norra delarna av regionen. Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning på lägst högskolenivå med en för tjänsten relevant inriktning, exempelvis inom fastighet, bygg, teknik eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har yrkeserfarenhet från fastighets- eller byggbranschen där du troligtvis haft roller som drifttekniker, fastighetsingenjör, projektingenjör eller motsvarande, teknisk förvaltare eller projektledare med inriktning mot bygg, anläggning eller installationsteknik. Du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem. Körkort lägst klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har arbetat som installationstekniker, eller projektledare inom el samt har kunskap om styr- och reglerteknik i installationsskedet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som fastighetsingenjör på Fortifikationsverket behöver vi dig som är strukturerad, resultatorienterad, hanterar stress på ett konstruktivt sätt samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 10 maj 2026. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande gruppchef Jakob Olofsson 010-44 45 927 eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund 010-44 45 804. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
631 89 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862436