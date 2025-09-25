Fastighetsförvaltare med personalansvar
Heimstaden Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Vetlanda Visa alla fastighetsskötarjobb i Vetlanda
2025-09-25
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heimstaden Sweden AB i Vetlanda
, Haninge
, Ljungby
, Linköping
, Falköping
eller i hela Sverige
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Vill du kombinera ledarskap med affärsmässig fastighetsförvaltning?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, fastigheter och resultat och som vill vara med och skapa trygga, välskötta boendemiljöer. Hos oss får du en nyckelroll där du leder ett engagerat team och driver utveckling i förvaltningen.
Om rollen
Som Fastighetsförvaltare med personalansvar ansvarar du för att skapa goda kundupplevelser, säkerställa effektiv drift och utveckla både medarbetare och fastigheter. Du leder ett team bestående av fyra Fastighetsskötare och en Bostadsuthyrare, och rapporterar till Områdeschef i Jönköping. Tillsammans ansvarar ni för en portfölj med 903 lägenheter och 66 815 kvm uthyrningsbar yta.
I din roll samarbetar du nära kollegor inom projektledning, teknisk drift, kommersiell uthyrning och andra stödfunktioner. Genom ett tvärfunktionellt arbetssätt skapar ni tillsammans värde för både hyresgäster och verksamheten.
Du är en drivande kraft i att säkerställa affärsmässig förvaltning med fokus på långsiktig lönsamhet. Genom professionellt ledarskap och ett kundnära arbetssätt skapar du rätt förutsättningar för nöjda hyresgäster och ett välfungerande team.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Kundfokus & kvalitet: Säkerställa att våra boendemiljöer är hela, rena och funktionella, både inomhus och utomhus. Du ansvarar för att ronderingar, serviceanmälningar, lokalvård, jourhantering och driftavtal fungerar effektivt och att kommunikationen med hyresgäster är tydlig och respektfull. Du säkerställer att vi alltid uppfyller fastighetsägarens ansvar.
- Tydligt och engagerat ledarskap: Du leder med tydlighet, tillit och engagemang. Du skapar förutsättningar för att medarbetarna ska växa, ta initiativ och bidra till verksamhetens utveckling. Du ansvarar för bemanning, arbetsmiljö och att teamet vet vad som förväntas av dem, hjälper till med prioriteringar och säkerställer att de har rätt förutsättningar för att lyckas.
- Affärsmässig förvaltning: Du arbetar långsiktigt med att optimera kassaflöden och fastighetsvärden. Du driver mindre underhållsprojekt, hanterar skador och genomför besiktningar av bostäder och lokaler. Publiceringsdatum2025-09-25Profil
För att lyckas i rollen har du en bred fastighetsbakgrund, är en ledare som engagerar din personal samt har en god förmåga att planera och strukturera upp ditt och ditt teams fokusområden.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning, gärna inom bostadssegmentet.
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och ett tryggt, utvecklande ledarskap.
Högskole- eller universitetsexamen med inriktning inom fastighetsteknik, förvaltning, finans/ekonomi eller liknande är starkt meriterande.
God förståelse för myndighetskrav och fastighetsägarens ansvar.
Erfarenhet av hyresgästkontakt och god kommunikationsförmåga.
Svenska och engelska i tal och skrift, fler språk är meriterande.
B-körkort.
Vi erbjuder dig
En ansvarsfull och varierad roll hos Sveriges största bostadsbolag
Möjlighet att påverka och utveckla Heimstadens verksamhet i ditt område
Ett kompetent och engagerat team att leda och utveckla
En värderingsstyrd arbetsplats där Care, Share och Dare genomsyrar allt vi gör Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2025.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl på grund av GDPR.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Mikael Josefsson, Regionchef, på mikael.josefsson@heimstaden.com
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00375403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497), https://careers.smartrecruiters.com/Heimstaden/heimstadenbostad-sweden Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Mikael Josefsson susanne.lakowitz@heimstaden.com +46708126917 Jobbnummer
9525727