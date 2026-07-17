Fastighetsförvaltare
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Falkenberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Falkenberg
2026-07-17
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Verksamheten Fastighetsförvaltning och projekt är en del av kultur-, fritids- och teknikförvaltningen och har hand om kommunens bebyggda fastigheter. Vi förvaltar ungefär 225 000 m2 verksamhetslokaler och 25 000 m2 utvecklingsfastigheter. Avdelningen ansvar också för ny- och ombyggnad av lokaler för kommunala verksamheter samt är operativt ansvarig för kommunens lokalanskaffningsprocess. Avdelningen består av 14 medarbetare inom fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och byggprojektledning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
I rollen som fastighetsförvaltare hos oss har du helhetsansvar för ett eget fastighetsbestånd. Det innebär övergripande ansvar för att god teknisk status upprätthålls i det egna beståndet.
Som förvaltare har du också kundansvar vilket innebär ett nära samarbete med hyresgästerna i ditt bestånd. Rollen innebär att du bistår och stöttar kunder i fastighetsrelaterade frågor, arbetar med långsiktig planering, agerar beställare av fastighetsunderhåll och fastighetsdrift, säkerställer att myndighetskrav uppfylls samt följer upp driftsekonomi och energiförbrukning i dina fastigheter med stöd av våra IT-baserade verksamhetssystem.
Du ansvarar för att årligen uppdatera underhållsplanerna genom att genomföra egna besiktningar ute i fastighetsbeståndet och följer aktivt upp pågående underhållsprojekt ute på plats.
Fastighetsförvaltare, byggprojektledare och lokalfunktioner arbetar ofta nära i våra olika uppdrag, men i din roll ingår också samarbeten andra kommunkollegor samt externa konsulter, entreprenörer och myndigheter. Vårt kommunala bostadsbolag, Fabo, är en stor samarbetspartner, då de är vår leverantör av drift och skötsel i våra fastigheter. Kontakter med allmänhet och andra intressenter förekommer också.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom fastighetsförvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också tidigare yrkeserfarenhetfrån självständig roll i fastighets- eller byggbranschen. Har du dessutom kunskaper kring bygglagstiftning och branschstandarder samt vana vid entreprenadupphandlingar är det meriterande.
Som person är du ansvarstagande, självständig och kundorienterad. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till avdelningens utveckling med dina kunskaper och ditt engagemang.
Arbetsuppgifterna förutsätter goda IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift. B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336294 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Kontakt
Fastighets o projektchef
Anna Danielsson anna.danielsson@falkenberg.se +46721416552 Jobbnummer
10004883