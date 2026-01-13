Fastighetsförvaltare
2026-01-13
Vi söker en engagerad Fastighetsförvaltare till Pionjären Fastighets AB!
Om Pionjären
Pionjären Fastighets AB är ett väletablerat fastighetsbolag med fokus på norra Sverige, främst i Boden och Norrbotten. Vi äger och förvaltar ett blandat bestånd av fastigheter för industri, logistik, kontor, hyresbostäder och samhällsnyttiga verksamheter. Vår affärsidé är att förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med lokal kännedom, långsiktiga investeringar och nöjda hyresgäster i centrum. Vi bidrar aktivt till samhällsutveckling genom sponsring av lokala idrottsklubbar och en ansvarsfull tillväxt. Läs mer på www.pionjaren.se.
Om rollen
Som Fastighetsförvaltare hos oss får du ett helhetsansvar för ett antal fastigheter i vårt bestånd. Du blir en nyckelperson i den dagliga driften och utvecklingen av våra fastigheter.
Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar:
Teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheterna
Planering och uppföljning av underhåll, reparationer och förbättringsprojekt
Tät kontakt med hyresgäster för att säkerställa hög trivsel och service
Hantering av serviceärenden och samordning med entreprenörer och leverantörer
Budgetarbete, kostnadsuppföljning och ekonomisk rapportering
Bidra till bolagets långsiktiga utveckling och hållbarhetsarbete
Tjänsten är placerad i Boden och innebär resor inom regionen. B-körkort är ett krav.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi eller motsvarande, gärna från yrkeshögskola eller högskola. Du har några års erfarenhet av fastighetsförvaltning, gärna med både tekniska och ekonomiska inslag.
Du är strukturerad, självgående och har en god förmåga att bygga relationer. Du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt, och du har ett starkt intresse för fastigheter och samhällsutveckling i norra Sverige.
Meriterande är kunskap inom energioptimering, hållbarhet och digitala fastighetssystem.
Vi erbjuder
En roll i ett stabilt och växande bolag med lokal förankring
Möjlighet att påverka och utveckla vårt fastighetsbestånd
Ett engagerat team med högt i tak
Konkurrenskraftig lön och förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
