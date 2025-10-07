Fastighetscontroller till statlig myndighet | Stockholm
2025-10-07
Är du en erfaren controller med starka redovisningskunskaper och vill bidra till att utveckla den ekonomiska styrningen inom offentlig sektor? Just nu söker vi på Jefferson Wells en driven och självgående Controller till en statlig myndighet i Stockholm. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Mitten av november
Uppdrag: Konsultuppdrag till och med februari 2027
Uppdraget är ett vikariat på cirka 50 % under upplärningsperioden (november-december 2025) och därefter 75-100 %.
Om uppdraget
I rollen som Controller kommer du att arbeta inom fastighetsområdet hos en statlig myndighet, där du stöttar fastighetschefen i ekonomisk planering, uppföljning och rapportering. Du ansvarar för samordning, kvalitetssäkring och ekonomisk styrning i samband med budget, prognoser och bokslut. Rollen innebär även löpande redovisning, ombokningar och projektavslut samt att ge ekonomiskt stöd till kollegor inom förvaltningen.
Du kommer också att delta i förbättringsarbete på Ekonomienheten - exempelvis genom att se över rutiner, analysera ekonomiska frågor och bidra till utvecklingen av ekonomiska processer. Myndigheten står inför ett byte av IT-stöd för fastighetsförvaltning, där du får en central roll i arbetet med uppföljning och prognoser.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Samordna och kvalitetssäkra ekonomiska processer kopplade till budget, prognos och bokslut.
* Utföra löpande redovisning, t.ex. ombokningar, projektavslut och periodiseringar.
* Stödja fastighetschefen i ekonomisk planering och uppföljning.
* Bidra till utveckling av rutiner och lathundar inom ekonomiområdet.
* Delta i implementeringen av nytt IT-stöd för fastighetsförvaltning.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en självgående och strukturerad controller med erfarenhet av både redovisning och ekonomistyrning. Du trivs med att arbeta nära verksamheten, driva processer framåt och bidra till effektiv ekonomisk styrning inom offentlig sektor.
För att vara aktuell för rollen måste du uppfylla följande krav:
* Högre ekonomisk utbildning från högskola eller universitet.
* Minst 3 års erfarenhet av ekonomisk styrning, budgetering och uppföljning.
* Erfarenhet av att samordna och strukturera kollegor i samband med budget, prognos och bokslut.
* Minst 3 års erfarenhet av redovisning och självständigt genomförda bokslut.
* Förmåga att strukturera arbetet och hålla tidplaner.
Mycket meriterande:
* Minst 3 år som ekonom i fastighetsbranschen
* Minst 3 års erfarenhet av ekonomisystemet Unit4ERP (Agresso).
* Minst 1 år erfarenhet från fastighetsbranschen eller fastighetsförvaltning.
* Minst 1 års erfarenhet av fastighetssystemen FAST2 och LEB.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom ekonomi, finans, teknik, HR och ledarskap. Vi är en del av ManpowerGroup och finns på ett 50-tal orter i Sverige samt i över 50 länder världen över. Vår branscherfarenhet och vårt breda nätverk gör att vi kan matcha din kompetens med några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor.
Jefferson Wells Kontakt
