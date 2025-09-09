Fastighetscontroller till Järfälla kommun
Bemannia AB (Publ.) / Controllerjobb / Stockholm
Nu söker vi en Fastighetscontroller till ett uppdrag på 50% med start omgående fram till 2026-01-31.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start så snart som möjligt och fram till 2026-01-31. Uppdraget är på deltid (50%) och det kommer finnas möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse.
Som fastighetscontroller kommer du att vara med och förstärka enhetens ekonomiska uppföljning och analys kopplat till fastighetsverksamheten. Uppdraget syftar till att säkerställa men också förbättra en effektiv ekonomisk styrning av investeringar, drift och underhåll.
Du kommer att rapporterar till ekonomidirektören.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Ansvara för budgetering och prognosarbete för fastighetsrelaterade kostnader.
Genomföra uppföljning och analys av fastighetsprojekt, inklusive investeringskalkyler.
Ta fram ekonomiska beslutsunderlag.
Utveckla och förbättra modeller för ekonomisk uppföljning och rapportering.
Samverka med chefer, fastighetsförvaltare, projektledare, och andra interna och externa aktörer.
Säkerställa korrekt redovisning enligt gällande regelverk.
Presentera ekonomiska analyser till ledning och beslutsfattare. Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, fastighetsekonomi, eller motsvarande.
Minst fyra års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, varav minst 2 år inom controlling.
Dokumenterad erfarenhet från fastighetsområdet eller liknande verksamhet.
Vi ser att du som person är analytisk och strukturerad. Du arbetar självständigt och har god samarbetsförmåga.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisationer.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 12/9.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe , anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700
