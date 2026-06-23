Fastighetschef
SSC Space AB / Chefsjobb / Kiruna Visa alla chefsjobb i Kiruna
2026-06-23
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Välkommen till SSC Space (tidigare Swedish Space Corporation), den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, flygtesttjänster och mycket mer.
SSC Space har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Är du en erfaren ledare med ett intresse för fastigheter, infrastruktur och verksamhetsutveckling? Trivs du i en roll där du får kombinera strategiskt ansvar med operativt ledarskap och där ditt arbete har en direkt påverkan på verksamhetens utveckling och framtid?
Om svaret är ja kan detta vara din nästa utmaning!
Som Head of Property ansvarar du för den dagliga driften, förvaltningen och den långsiktiga utvecklingen av SSC Space fastigheter, infrastruktur och servicetjänster. Rollen har en central betydelse för att säkerställa säkra, effektiva och hållbara verksamhetsmiljöer som stödjer både dagens verksamhet och framtida satsningar.
Du leder ett brett verksamhetsområde och arbetar nära både medarbetare, entreprenörer, leverantörer och interna intressenter. Rollen innebär ett helhetsansvar där du balanserar operativa behov med långsiktig utveckling, investeringar och regelefterlevnad i en tekniskt avancerad miljö.
VEM DU ÄR
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk utbildning inom exempelvis teknik, fastighetsförvaltning, facilitymanagement eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Flerårig erfarenhet av fastighets-, anläggnings- eller infrastrukturförvaltning i en tekniskt komplex verksamhet.
Erfarenhet av ledarskap med ansvar för medarbetare, entreprenörer och externa leverantörer.
Erfarenhet av tekniska fastighetssystem, kritisk infrastruktur eller samhällsviktiga anläggningar.
God ekonomisk förståelse med erfarenhet av budgetarbete, kostnadsuppföljning och långsiktig planering.
Kunskap inom arbetsmiljö, säkerhet, miljö och hållbarhetsfrågor.
Erfarenhet av upphandlingar, avtalshantering och leverantörsstyrning.
Förmåga att arbeta strukturerat med riskhantering, regelefterlevnad och driftsäkerhet.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi tror att du är en trygg och engagerande ledare som skapar struktur, bygger starka team och driver verksamheten framåt. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, är van att fatta beslut och känner dig bekväm i dialogen med olika typer av intressenter.
Du motiveras av att utveckla både verksamhet och människor och har förmågan att växla mellan strategiska frågor och operativa utmaningar näromständigheterna kräver det. Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som Head of Property ansvarar du för att leda, utveckla och skapa struktur inom SSC Space fastighets- och infrastrukturområde. Rollen omfattar ett brett ansvarsområde där du säkerställer att fastigheter, tekniska system och verksamhetskritisk infrastruktur fungerar effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.
Du kommer att leda ett tvärfunktionellt team och arbeta nära verksamheten för att utveckla arbetssätt, skapa tydliga processer och säkerställa att resurser, investeringar och prioriteringar stödjer både den dagliga driften och SSC Space framtida utveckling.
I rollen ansvarar du för såväl den tekniska som ekonomiska förvaltningen av fastigheter och infrastruktur. Du säkerställer att anläggningar, tekniska system och servicetjänster håller hög kvalitet, uppfyller verksamhetens behov och efterlever relevanta lagar, krav och säkerhetsbestämmelser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
Leda och utveckla verksamheten inom fastigheter, infrastruktur och site services.
Skapa struktur, tydliga arbetssätt och långsiktiga planer för drift, underhåll och utveckling.
Ansvara för budget, investeringar, kostnadsuppföljning och livscykelplanering.
Säkerställa en säker, effektiv och tillförlitlig drift av fastigheter, tekniskasystem och kritisk infrastruktur.
Leda medarbetare, entreprenörer och leverantörer samt utveckla samarbeten och arbetssätt.
Driva förbättringsinitiativ inom arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och operativ effektivitet.
Säkerställa efterlevnad av myndighetskrav, regelverk och andra relevanta krav inom ansvarsområdet.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar – vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Esrange Space Center utanför Kiruna.
Resor inom Sverige förekommer som en naturlig del av rollen.
NÄSTA STEG
Låter detta som en roll för dig? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi går igenom ansökningar kontinuerligt och bjuder in relevanta kandidater till intervju under rekryteringsprocessens gång.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag och annonsen kan därför stängas tidigare.
Vid ansökan behöver du bifoga ditt CV. Du är även välkommen att inkludera ett kort personligt brev eller en introduktion, men vår bedömning kommer i första hand att baseras på din erfarenhet och dina kvalifikationer.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
VI HJÄLPER JORDEN DRA NYTTA AV RYMDEN
SSC Space är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SSC Space AB
(org.nr 556166-5836)
Esrange Space Center 1 (visa karta
)
981 91 JUKKASJÄRVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Esrange Jobbnummer
9974205