Fastighetschef
Båstads Kommun, Teknik och service / Chefsjobb / Båstad
2026-02-09
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser. Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer.
Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Inom verksamhetsområdet Teknik och Service är vi ca 130 medarbetare som utför uppdrag inom bygg- och anläggningsprojekt, mark/exploatering, fastighet, park/gata, kultur/fritid och måltid/lokalvård. Fastighetsavdelningens uppdrag står inför en förändring med att fastighetsförvaltning och fastighetsdrift nu ska utföras av avdelningen. Det innebär rekryteringar för en ny fastighetsorganisation där fastighetschefen kommer att ha en betydande roll.
Fastighetsavdelningens uppdrag är
* lokalförsörjning av kommunens verksamhetslokaler
* byggprojektledning av fastighetsinvesteringar
* teknisk och administrativ fastighetsförvaltning
* fastighetsdrift
* kontorsservice inom kommunkontoret
* hamnförvaltning.
Nu söker vi dig som har förmåga att se helheten och som identifierar sig som en tydlig, strukturerad och serviceinriktad fastighetschef.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som fastighetschef på Teknik och service har du ansvar för fastighetsavdelningens ledning, ekonomi, planering och utveckling. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen. Du har en viktig roll i att bidra till fastighetsavdelningens strategiska utveckling och skapa långsiktigt värde på fastigheterna och ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter. Uppdraget bygger på att du aktivt leder och utvecklar verksamheten så att de strategiska målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med överenskommen kvalitét och nöjda hyresgäster.
Rollen som fastighetschef innebär också att du skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och säkerställer att fastighetsorganisationen har fungerande processer och tillräckligt systemstöd. Som ledare har du en viktig uppgift att tydliggöra mål, ansvar och roller. Du utvecklar dialogen inom hela verksamhetsområdet både internt och externt. Med kommunens ägarperspektiv av fastigheterna leder du fastighetsrelaterade frågor på både strategisk och operativ nivå.
Fastighetsavdelningen består idag av en fastighetschef, en fastighetsstrateg och en byggprojektledare. Ekonomi- och upphandlingsstöd för fastighetsavdelningen finns centralt. Avdelningen ska byggas upp med ytterligare kompetens inom fastighetsadministration, fastighetsförvaltning och fastighetsdrift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Ansvarig för fastighetsavdelningens budget och ekonomisk uppföljning.
* Leda och utveckla fastighetsavdelningen och säkerställa att kommunens fastigheter förvaltas långsiktigt.
* Ansvarig för avdelningens arbete med tekniska strategier, underhållsplanering, energioptimering, fastighetsinvesteringar och strategisk lokalförsörjning.
* Utveckla byggprojektverksamheten och säkerställa struktur, kostnadseffektivitet och god kommunikation.
* Identifiera synergier och effektivisering genom samarbete inom kommunkoncernen.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och driven fastighetschef som vill vara med och skapa framtidens fastighetsorganisation. Du har högskoleutbildning som civilingenjör eller ingenjör alternativt annan relevant utbildning kombinerat med yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att vara chef eller projektledare inom bygg- eller fastighetsverksamhet. Vidare har du bred kunskap i fastighetsfrågor för att kunna hantera olika lokalbehov inom olika verksamheter exempelvis förskola, skola, vård- och omsorg, kommunkontor, fritidsanläggningar och hamnar.
Vi söker dig med framtidsvisioner och ett tydligt, närvarande och framåtsträvande ledarskap och har en god förmåga till samarbete. Du är lyhörd, kreativ, kvalitetsmedveten och har lätt för att skapa och utveckla relationer. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.Du arbetar proaktivt, initiativtagande och är framåtlutad och modig i ditt ledarskap.
Erfarenhet krävs och B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi tillämpar bakgrundskontroll vid anställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
