Fastighetschef
2025-09-26
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vi söker nu en fastighetschef som har ett genuint intresse för att förvalta kommunens kapital bundet i byggnader på ett resurseffektivt och hållbart sätt och som har sinne för rutiner. Fastighetsavdelningen tillhandahåller lokaler för Ljungby kommuns verksamheter. I uppdraget ingår att äga, förvalta samt hyra in och hyra ut lokaler.
Avdelningen samarbetar med samtliga nämnder, som också är avdelningens hyresgäster. Avdelningen har i ett drygt decenniums intensivt arbete med nybyggnation av särskilda boenden, skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Kommande stora investeringar kan bli aktuella beroende på politiska beslut, men avdelningen kommer framöver att lägga tyngdvikt på att förvalta, effektivisera och reinvestera i verksamhetslokalerna så att de kan nyttjas under många år framåt. er tekniska nämnden. Som fastighetschef ingår du i tekniska förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningens andra avdelningschefer.
Arbetsmiljön på tekniska förvaltningen är god, vi trivs ihop och vi känner till varandras ansvarsområden, det visar inte minst de goda resultaten i vår medarbetarundersökning. I tekniska förvaltningens ledningsgrupp har vi stor nytta av mångfalden av kompetenser och närheten till varandras verksamheter, vi kan snabbt hantera oförutsedda händelser tack vare detta.
Fastighetschefen ansvarar för fastighetsavdelning som står stadigt på tre ben: En kontorsgrupp som består av fastighetsförvaltare, avtalshandläggare, administrativ handläggare, ekonom, projektchef samt avdelningens projektledare. En driftgrupp som leds av en driftchef. En lokalvårdsenhet som leds av lokalvårdschefen. Du samverkar tätt med den tekniska chefen och förvaltningens övriga avdelningschefer. För att lyckas i rollen krävs att du är bra på att upparbeta och bibehålla ett gott samarbetsklimat med förtroendevalda och kollegor från olika verksamheter.
En del av arbetet är att tillsammans med övriga förvaltningar arbeta efter den plan för lokalförsörjning och internhyra som finns. Andra uppdrag är att vidareutveckla avdelningens arbetssätt med rutiner, att bygga förtroende internt såväl som externt. I arbetet ingår också att vara föredragshållare inför olika politiska organ, att representera avdelningen i budgetsammanhang och i dialog med andra aktörer.
Verksamhetslokalerna inrymmer inte sällan samhällsviktiga verksamheter, detta betyder att vissa lokaler alltid förväntas vara i drift. Du trivs med varierande dagar, ibland är du på ett bygge eller i ett renoveringsobjekt, ibland på ett möte med beslutsfattare. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kan utveckla dina medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon form av utbildning inom eller erfarenhet av fastighetsfrågor. Annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan också komma i fråga för denna tjänst. Erfarenhet av teknisk förvaltning i kommun såväl som flerårig erfarenhet som chef samt erfarenhet av att arbeta tätt intill lokala beslutsfattare är ett krav. Du har kunskap om kommunens uppdrag och ansvarsförhållandena mellan politik och tjänstepersoner. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av tidigare chefsuppdrag omfattande både personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du har kunskap om vad det innebär att ansvara för en verksamhetsstödjande men ändå central del i kommunens verksamhet. Arbetet ställer stora krav på kommunikationsförmåga, såväl muntlig som skriftlig samt att kunna analysera och presentera material på ett professionellt och målgruppsanpassat sätt. Det betyder att du är sansad och balanserad och har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskap i LOU och att upprätta avtal. B-körkort krävs liksom goda IT-kunskaper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
