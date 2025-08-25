Fastighetschef
Är du en ansvarstagande person med erfarenhet inom kommersiell fastighetsförvaltning? Vi söker dig med entreprenöriell anda som önskar en strategisk roll i ett växande fastighetsbolag. Tranviks Udde Fastigheter utvecklar, bygger och förvaltar moderna industrifastigheter för välkända hyresgäster i Stockholms- och Uppsalaregionen. Nu söker vi en Fastighetschef som vill ta helhetsansvar för förvaltningen och vara en nyckelperson i bolagets fortsatta utveckling.
Om rollen
Som Fastighetschef har du ansvaret för förvaltningen av Tranviks kommersiella fastighetsportfölj. Du driver det operativa och strategiska arbetet för att säkerställa hög kvalitet och uthyrningsgrad, lönsamhet och nöjda hyresgäster. Rollen innebär ett nära samarbete med VD, ekonomi, förvaltning och projektledning - och du ingår i bolagets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Hyresgästansvar: bygga långsiktiga relationer och säkerställa hög kundnöjdhet
Projektledning: självständigt driva mindre projekt från start till mål
Uthyrningsarbete, hyresförhandlingar och avtalshantering
Budget- och resultatansvar: uppföljning av ekonomi, driftnetto och prognoser
Fastighetsutveckling: delaktig i större projektuthyrningar och hyresgästanpassningar
Underhållsansvar: planering och uppföljning av både löpande och förebyggande åtgärder
Energieffektivisering: initiera och följa upp hållbara energilösningar
Leverantörshantering: upphandling och kvalitetskontroll av externa tjänster
Myndighetskontakt: säkerställa att fastigheterna uppfyller gällande lagar och branschstandarder
Vem är du?
Vi söker dig som har längre erfarenhet av kommersiell fastighetsförvaltning och en entreprenöriell bakgrund. Du är en kommunikativ och relationsskapande person som trivs i att leda och stötta kollegor mot gemensamma mål. Du uppskattar en dynamisk miljö där du får frihet under ansvar och utrymme att påverka.
Vi ser att du har:
Minst 10 års kvalificerad erfarenhet inom kommersiell fastighetsförvaltning
Tidigare ledarroll med budgetansvar
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik eller lantmäteri
Goda kunskaper i hyresjuridik och hyresförhandling
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik uthyrningsarbete och projektledning
Hög IT-kompetens och gärna erfarenhet av fastighetssystem
B-körkort
Viss teknisk förståelse kring fastighetsteknik
Meriterande:
Uthyrning och utveckling av industrifastigheter och/eller skräddarsydda hyresgästanpassningar är mycket mediterande
Erfarenhet av hållbarhetsarbete och energieffektiviseringsprojekt
Om Tranviks Udde Fastigheter
Tranviks Udde Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning, modern industribyggnation och nära hyresgästrelationer. Vi verkar i strategiska lägen i Stockholms län och Uppsala, där vi skapar attraktiva och funktionella miljöer för starka kommersiella aktörer. Genom en platt organisation och snabb beslutsväg skapar vi ett nära och effektivt samarbete - både internt och med våra hyresgäster.
Vår affärsidé bygger på flexibilitet, kvalitet och hög servicegrad - med hållbarhet som en naturlig del i allt vi gör.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Kontor i egen fastighet i Hammarby Sjöstad samt platskontor i Uppsala.
Anställning: Tillsvidareanställning som föregås av en provanställning
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också vara. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig.
