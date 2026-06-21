Fasadrenoverare

Logistik & Distribution i Norden AB / Grovarbetarjobb / Ånge
2026-06-21


Visa alla grovarbetarjobb i Ånge, Ragunda, Ljusdal, Timrå, Sundsvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge, Ljusdal, Härjedalen, Avesta, Norrtälje eller i hela Sverige

Vi är ett mindre företag som arbetar med renovering av olika fastigheter i olika delar av Sverige, Västernorrland, Dalarna, Stockholm, Småland.
Vi söker dig som har erfarenhet av fasadrenovering av olika slag och kan jobba självständigt. Du bör ha bra kunskap om materialval och teknik.
Anställning omgående.
Skicka in din ansökan via email och ange löne-anspråk samt bostadsort.
Se mer om oss på www.uthyres.eu
Det finns möjligheter till förlängning av anställningen om du även kan göra många andra arbetsuppgifter inom renovering av fastigheter och bostäder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: application@billebro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Villagatan 5 (visa karta)
841 98  LJUNGAVERK

Arbetsplats
Ljungaverk

Jobbnummer
9971678

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