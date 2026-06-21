Fasadrenoverare
Logistik & Distribution i Norden AB / Grovarbetarjobb / Ånge Visa alla grovarbetarjobb i Ånge
2026-06-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
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, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi är ett mindre företag som arbetar med renovering av olika fastigheter i olika delar av Sverige, Västernorrland, Dalarna, Stockholm, Småland.
Vi söker dig som har erfarenhet av fasadrenovering av olika slag och kan jobba självständigt. Du bör ha bra kunskap om materialval och teknik.
Anställning omgående.
Skicka in din ansökan via email och ange löne-anspråk samt bostadsort.
Se mer om oss på www.uthyres.eu
Det finns möjligheter till förlängning av anställningen om du även kan göra många andra arbetsuppgifter inom renovering av fastigheter och bostäder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Villagatan 5 (visa karta
)
841 98 LJUNGAVERK Arbetsplats
Ljungaverk Jobbnummer
9971678