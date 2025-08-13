Fasadmontör
2025-08-13
LW Sverige söker Fasadmontörer - Ansök idag!
Vill du vara med och leverera hållbara lösningar i ett innovativt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig!
Om rollen Som fasadarbetare kommer du att arbeta med montering av fasadmaterial som bland annat glas, puts och plåt. Du bidrar till att skapa hållbara och kvalitativa lösningar för våra kunder över hela Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montera och installera fasadmaterial.
Arbeta effektivt och kvalitetsmedvetet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom byggbranschen - uppskattas
Är lösningsorienterad, noggrann och trivs i högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och tar egna initiativ.
Vad vi erbjuder:
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 SEK per år.
Arbetstidsförkortning - 5 extra dagar ledigt per år utöver den lagstadgade semestern
Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet.
Placering och arbetsort: Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och det är härifrån vi utgår. Du kan ange Stockholm och/eller Göteborg, men fasta tjänster finns endast i Stockholm.
Jobb i Göteborg kan förekomma som traktamenteprojekt, men det är inte garanterat. Om inga traktjobb finns behöver du kunna arbeta i Stockholm utan boende från oss.
Om oss LW Sverige AB är en ledande aktör inom tak- och fasadlösningar med huvudkontor i Stockholm. Vi är i en expansiv fas och söker fler medarbetare som vill växa med oss.
Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och respekterade. Eftersom kvinnor fortfarande är underrepresenterade i byggsektorn vill vi särskilt uppmuntra kvinnor att söka denna tjänst. Vi vet att mångfald stärker både laget och resultatet.
Låter detta intressant? Ansök idag och bli en del av vårt team! Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Lw Sverige AB (org.nr 556398-8244)
(org.nr 556398-8244), https://lwab.se/ Arbetsplats
LW Sverige AB Jobbnummer
9457315