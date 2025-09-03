Färskvaruansvarig
Vi satsar nu på en nyinrättad roll med helhetsansvar för allt det som vi stolt erbjuder kund gällande färsvaror: Chark, deli, bageri, bröd och även frukt och grönt. Har du rätt yrkeskunnande och ambitionerna att gå först i ledet för kvalitet och kundupplevelse? Ja, då kan detta vara det rätta jobbet för dig!
I denna roll har du en nyckelposition som en del av det team som leder verksamheten. Du jobbar nära och coachar respektive områdes-/avdelningsansvarig. Och du arbetar förstås även med sortiment och utbud, i nära relation med alla våra leverantörer. I linje med vår syn på ledarskap ser vi också att en färsvaruansvarig regelbundet har arbetspass mitt i driften, nära både kollega och kund.
Utöver ovanstående ligger det i rollen att arbeta med måluppföljning och ekonomi/budget. Vi letar efter en lagspelare som jobbar för teamets och Börjes bästa. Du är även drivande kring uppdraget att bygga vidare med befintliga och nya leverantörskontakter. Rätt person har stora möjligheter att sätta ett stort avtryck för koncept och kundnöjdhet.
Vi tänker oss att du är en erfaren yrkesperson inom detaljhandeln och med gott sinne för att driva försäljning och även ledarförmåga.
Att du har goda kunskaper gällande egenkontroll tar vi som en självklarhet.
Du behöver också kunna prata flytande svenska.
Vi erbjuder
Vi tror oss också kunna erbjuda en arbetsvardag med stor passion, glädje och personlighet.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Heltid. Individuell lönesättning, kollektivavtal finns. Arbetstider enligt rullande schema, viss tjänstgöring helger förekommer. Placeringsort Tingsryd.
Frågor? Kontakta Björn Pettersson, HR-stöd, bjorn.pettersson@borjes.se
Tillträde enligt överenskommelse. Löpande urval så sök gärna snarast. Allra sista dag för ansökan är 2025-09-23
Börjes Tingsryd är ett familjeägt varuhus i södra Småland, mellan Växjö och Ronneby. 1944 startade försäljningen av textilvaror i en lokal på 20 kvm. Företaget har successivt växt och disponerar idag 5000 kvm. Verksamheten består idag av varuhusen och en hästsportbutik med centrallager i Tingsryd, tre externa hästsportbutiker runtom i landet samt en populär e-handel på borjes.se. Företaget har idag en omsättning på drygt 300 MSEK. Läs gärna vidare på www.borjes-tingsryd.se. Ersättning
