Farmaceut till Kronans Apotek i Haparanda

Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i HaparandaVi söker en driven och engagerad farmaceut till vårt apotek Haparanda. Den typiska kunden hos oss är barnfamiljer, äldre, egenvårdskunder, receptkunder. Vi har många finsktalande kunder, så det är meriterande om du kan finska, men det är inte ett krav. Du välkomnas till apotekschef Jaana Kopparis team. Såhär berättar Jaana om apoteket: "Kronans apotek i Haparanda är den roligaste arbetsplatsen som finns. Här är vi inte bara kollegor, vi är en liten familj. Dagarna är fulla av skratt, både mellan Kronanfamiljen, och med våra varma och härliga kunder och alla har glimten i ögat! Vi älskar att fika, mest onyttigt, men ibland står också nyttiga nötter på fikabordet! Kom och bli vår nästa stjärna, det blir kul! "
Som farmaceut hos oss kommer du ha en rolig och omväxlande vardag, då arbetet omfattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel-och egenvårdsprodukter, lagerhållning, kampanjarbete och kvalité. Du kommer arbeta i ett fantastiskt team gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass
Apoteket är öppet 09:00-17:00 på vardagar, 10:00-14:00 på lördagar. Vi erbjuder ett tillsvidareanställning, sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Gunilla Andersson på Unionen via gunilla.andersson@kronansapotek.se
, Verdi Sawma på Unionen via verdi.sawma@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
