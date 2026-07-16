Farmaceut
Apoteket AB / Apotekarjobb / Eskilstuna Visa alla apotekarjobb i Eskilstuna
2026-07-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apoteket AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Tuna Park
Hos oss på Apoteket Tuna Park blir du en viktig del av ett engagerat team där samarbete och arbetsglädje står i fokus. Tillsammans bidrar ni till en positiv arbetsmiljö och en service som gör skillnad för kunderna.
Apoteket ligger i Tuna Park, ett välbesökt köpcentrum med många butiker och restauranger, vilket skapar en livlig vardag med många kundmöten. Här möter du en bred variation av kunder och får möjlighet att använda din kompetens i rådgivningen varje dag.
Teamet består av både farmaceuter och tekniker, och tillsammans arbetar ni nära varandra för att möta kundernas behov inom läkemedel och hälsa. Med en stor egenvårdsavdelning och en kundkrets som uppskattar er kunskap och ert engagemang, finns här goda förutsättningar att utvecklas i din roll.
Möjlighet finns att ta ett utökat ansvar som farmaciledare eller säljledare. Arbetstiderna för tjänsten ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 10-20 samt lördag och söndag 10-18. Tjänsten är en deltidstjänst på 60-80%, men även heltid välkomnas.
Din roll
Våra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor – vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du är en erfaren farmaceut eller nyutexaminerad – vi vet att olika erfarenheter och bakgrunder gör vårt team starkare.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benifex): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården – alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet – så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev – frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081074-2104008". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Gunborg Nymansväg 2 (visa karta
)
632 22 ESKILSTUNA Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
10004663