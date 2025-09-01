Farmaceut
Talangbron Sverige AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga något större tillsammans med oss?
För första gången välkomnar vi en farmaceut som fast anställd hos oss på Talangbron.
I denna roll blir du ambulerande farmaceut, vilket innebär att du får möjligheten att resa runt och arbeta på olika apotek i hela Sverige, där din kompetens behövs som mest.
Men vi letar inte bara efter någon som kan jobbet. Vi söker en ambassadör för Talangbron, som vill vara med på vår resa där vi kombinerar erfarenhet, utveckling och gemenskap.
Här får du inte bara ett nytt jobb. Du blir en Broare, en del av vårt team och vår kultur, där vi tillsammans bygger något större och gör skillnad på riktigt i apoteksbranschen.
Vad vi erbjuder dig:
• Heltidstjänst med konkurrenskraftig lön och möjlighet att nå bonusnivåer
• En flexibel roll där vi anpassar arbetet efter både dig och verksamhetens behov
• En trygg arbetsgivare som säkerställer din kompetensutveckling och håller dig uppdaterad
• Tillgång till en närvarande och erfaren farmacichef som stöttar dig i din vardag
• En kultur där vi har roligt tillsammans, firar framgångar och lyfter varandra
• Möjlighet att växa med oss, vi är ett bolag med ambitioner, där nya idéer alltid välkomnas
• Friskvårdsbidrag, för att vi bryr oss om dig och ditt välmående
Vem är du?
Du är legitimerad farmaceut (apotekare eller receptarie) som vill mer än bara expediera recept. Du söker en roll där du får använda hela din kompetens, men också vara med och påverka, bidra och utvecklas tillsammans med ett team som gillar att tänka nytt.
Vi tror att du är:
• Flexibel - Du gillar att ha variation i din vardag och kan tänka dig att jobba från olika platser i landet vid behov
• Ansvarstagande - Du tar initiativ, är pålitlig och ser till att saker blir gjorda
• En lagspelare - Du trivs i samarbete med andra, bjuder på dig själv och hjälper gärna till där det behövs
• Villig att växa i din roll - Du är nyfiken, tar till dig ny kunskap och vill hålla din kompetens levande
Och viktigast av allt: Du vill ha kul på jobbet och bidra till en arbetsmiljö där vi lyfter varandra varje dag.
Om Talangbron
Vi är specialister på rekrytering och konsultlösningar för farmaceuter. Våra samarbeten sträcker sig över apotek, e-handel, läkemedelsförsörjning och tillverkning - både i Sverige och Norge.
Vi hjälper farmaceuter på alla nivåer att ta nästa steg i sin karriär, oavsett om det handlar om nya utmaningar, flexibilitet eller långsiktig utveckling. Vårt mål är att skapa hållbara samarbeten där du får rätt förutsättningar att både trivas och växa i din yrkesroll.
Möt vår Farmacichef Hoda
Bakom Talangbrons farmacienhet står vår Farmacichef Hoda, med över 13 års erfarenhet av apoteksvärlden.
"Jag vet hur jobbet ser ut i praktiken, hur det känns under hög belastning, hur viktigt det är med bra stöd i vardagen, och hur mycket det betyder att få känna sig trygg i sin yrkesroll. Jag vet också att du som farmaceut ska ha rätt förutsättningar och få kompensation som speglar ditt ansvar, din kunskap och det värde du faktiskt tillför.
Det här är inte bara en rekrytering - det är en chans att bli en del av något som formas just nu. Vi bygger en kultur där vi tar ansvar för kvalitet, har kul på vägen och där du alltid har någon att vända dig till i yrkesfrågor. Jag finns med som stöd, bollplank och trygghet, men också som en ledare som tror på att lyssna, anpassa och skapa rätt förutsättningar för att du ska lyckas i din roll."
Låter det här för spännande för att inte vilja veta mer?
Vi berättar gärna mer om tjänsten, vår kultur och vår vision. Skicka in din ansökan med CV och gärna ett personligt brev - eller hör av dig direkt, så tar vi ett förutsättningslöst samtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
Roslagsgatan 35 (visa karta
)
113 54 STOCKHOLM Kontakt
Anna Kaaling anna.kaaling@talangbron.se Jobbnummer
9485121