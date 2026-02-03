Familjerättssekreterare
Familjerätten i Norra Skaraborg består av kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och Tibro där Mariestad är värdkommun. Det innebär att invånare i alla kommunerna vänder sig familjerätten i Mariestad. Arbetsgruppen består av fyra familjerättssekreterare och en enhetschef på 35 %. Alla anställda alla är socionomer. Familjerätten tillhör Ifo, enheten för familjestöd och familjerätten har sin lokalisering på Maria Nova i centrala Mariestad.
I arbetsgruppen finns ett starkt engagemang, hög kompetens och god kollegial gemenskap!
Då en av våra medarbetare går vidare till annat uppdrag hos oss, söker vi nu en familjerättssekreterare som vill vara med och fortsätta utveckla familjerätten i Norra Skaraborg .
Är du utbildad socionom med en god kommunikativ förmåga och har lätt för att skapa förtroende? Trivs du att arbeta nära kollegor i en mindre arbetsgrupp och drivs av ständigt utvecklingsarbete?
Arbetsuppgifter
I rollen som familjerättssekreterare genomför du utredningar och upplysningar på uppdrag av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesärenden. Du hanterar även samarbets- och informationssamtal, upprättar juridiskt bindande avtal mellan föräldrar och genomför fader/föräldraskapsutredningar. Familjerättslig rådgivning är också en del av tjänsten. Du genomför även utredningar om vårdnadsöverflytt.
Våra möten med medborgarna sker fysiskt främst i Mariestad med möjlighet till digitala möten vid behov.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara utbildad socionom och ha B-körkort. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom familjerätt eller socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.
Du ska ha lätt att kommunicera, samarbeta och skapa förtroende. För att kunna göra en rättssäker handläggning är det viktigt att du har ett tydligt barnfokus, har en god analytisk förmåga och lätt att uttrycka dig i skrift. Du är också ansvarstagande och har en god förmåga att strukturera ditt arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du en trevlig arbetsplats där det finns kollegor med lång erfarenhet inom arbetsområdet.
Du kommer att få handledning och stöttning internt från kollegor och enhetschef. Vi har extern handledningen en gång i månaden i Mariestad. Som anställd inom socialtjänsten har du både flextid och möjlighet till semesterväxling. Du erbjuds också kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser för att du ska känna dig trygg i din yrkesroll. Friskvårdbidrag erbjuds från kommunen.
I din ansökan önskar vi ett cv av dig där dina tidigare meriter framgår. Personliga brevet kan du däremot utesluta - du får istället besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
