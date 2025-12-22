Familjehemssekreterare
2025-12-22
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Genom att stötta och vägleda familjehem som öppnar sitt hem för barn och unga i utsatta situationer är du en avgörande del i att skapa trygghet för placerade barn. Tillsammans på familjehemsenheten bidrar vi till en arbetsplats som präglas av engagemang, ansvarstagande och omtanke.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Enheten arbetar med rekrytering, utredning, utbildning och vägledning av jour- och familjehem. Vi hittar också lämpliga HVB-hem, stödboenden, kontaktfamiljer och kontaktpersoner när barn och unga behöver det. I enhetens uppdraget ingår att hitta och matcha våldsutsatta vuxna och deras barn till skyddade boenden. Arbetsgruppen är indelade i tre team. Nu rekryterar vi till teamet som arbetar med akuta placeringar av barn i jourhem, HVB och stödboende samt skyddsbehövande som behöver komma till skyddade boenden.
Ditt uppdrag innefattar bland annat att rekrytera och utreda blivande jourhem, matcha barn i behov av placering till rätt familj, hantera avtal och ekonomi för uppdragstagare samt ge stöd och vägledning. Vid behov är du också med och stöttar upp kollegor vid placeringar i HVB eller på skyddade boenden. Du har ett nära samarbete med andra enheter inom socialtjänsten som barnhandläggare på myndighetsenheterna, enheten för våld i nära relation och i förekommande fall med öppenvården och socialjouren.
Din kompetens
Dina styrkor är bland annat att skapa goda relationer och med gott omdöme agera följsamt och flexibelt i dina ärenden. Du tar stort ansvar för ditt arbete och har en fin förmåga att hantera tempoväxlingar. I mer akuta situationer agerar du lugnt, metodiskt och tar hjälp vid behov. Du har erfarenhet av socialt arbete och kanske har du även arbetat med myndighetsutövning och med barn och unga. Är du van att arbeta med familjehem är det en fördel.
Din utbildningsbakgrund är socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig examen med följande påbyggnadskurser: socialt arbete (grund 7,5 hp och påbyggnad 7,5 hp), socialrätt och förvaltningsrätt 7,5hp och psykologi 7,5 hp. Utifrån att det är myndighetsutövning i rollen har du god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift. Eftersom våra familjehem finns utsprida geografiskt måste du ha B-körkort.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med gedigen kompetens inom området och stort engagemang för familjehemsvård. Vi är 27 medarbetare, tre teamledare och enhetschef. Vårt gemensamma förhållningssätt bygger på traumamedveten omsorg (TMO). Vi anpassar introduktionen för nya medarbetare utifrån kompetens och tidigare erfarenheter för att möjliggöra en bra start i din nya roll. I vardagen drar vi nytta av varandras kunnande och du har stöd av teamledare och kollegor. Vi har handledning av extern handledare en gång i månaden.
Du har stora möjligheter att själv planera din arbetstid, vi tillämpar flextid och det finns möjligheter till distansarbete när arbetet så tillåter. Vår arbetsplats finns i aktivitetsbaserade lokaler i Socialtjänstens hus där vi har nära till samarbete med de andra enheter.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Bifoga gärna studiebevis med din ansökan.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
