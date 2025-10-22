Familjehemskonsulent (socionom)

Dalafrid Familjehem i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Borlänge
2025-10-22


Vi på Dalafrid Familjehem söker nu en vikarierande familjehemkonsulent då en av våra kollegor kommer att vara föräldraledig.
Vi bedriver familjehemsvård för barn, unga och vuxna på uppdrag av socialtjänsten. Våra familjehem finns i hela Mellansverige och vår personal har många års erfarenhet av familjehemsvård. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter relation, delaktighet och kvalitet.
Arbetsuppgifter:
Utreda och handleda familjehem
Behjälplig i placeringsförfrågningar och att samordna stödinsatser
Kontakt med uppdragsgivare och andra externa samverkanspartner
Dokumentationsansvar
Beredskap (jour)

Personliga egenskaper:
Du är driven, självständig och har förmåga att handla med noggrannhet och eftertänksamhet
Du är ansvarsfull och strukturerad och har förmåga att behålla fokus även i situationer som är utmanande
Du är kreativ och lösningsfokuserad samt känner dig bekväm med att fatta egna beslut.
Du är flexibel och följsam utifrån verksamhetens behov

Vi erbjuder dig:
Ett varierande och flexibelt arbete med frihet under ansvar
Stöd och handledning
Möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet
Friskvård
Tillgång till tjänstebil


Ansökan:
Du är välkommen med ditt CV och personliga brev snarast då intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart som möjligt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: lina@dalafrid.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dalafrid Familjehem i Sverige AB (org.nr 559270-0222)
Tyllsnäsvägen 4 (visa karta)
784 61  BORLÄNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
verksamhetsansvarig
Lina Bäckman
lina@dalafrid.se
0730607232

Jobbnummer
9570114

