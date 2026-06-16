Familjehemskonsulent
Casa Omsorg AB / Socialsekreterarjobb / Täby Visa alla socialsekreterarjobb i Täby
2026-06-16
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Familjehemskonsulent – heltid eller deltid
Casa Omsorg AB söker socionomer samt personer med examen om minst 180 hp inom socialpedagogik, beteendevetenskap, psykologi eller annan likvärdig högskoleutbildning för arbete som familjehemskonsulent inom vår konsulentstödda familjehemsverksamhet.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat rekrytering, utredning, handledning och uppföljning av familjehem och jourhem. I tjänsten ingår även stöd till familjehemmen samt samverkan med socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och andra aktörer kring barnet eller ungdomen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och unga inom exempelvis myndighetsutövning, HVB-verksamhet eller konsulentstödd familjehemsvård.
Du har god kunskap om socialtjänstens arbete och kan arbeta självständigt samt bygga och upprätthålla goda relationer med familjehem, barn, ungdomar och uppdragsgivare. Du är trygg, flexibel och har ett professionellt bemötande i arbetet med barn, ungdomar och familjer.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning om minst 180 hp inom socialpedagogik, beteendevetenskap eller psykologi
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och unga
B-körkort
God förmåga att samverka och dokumentera professionellt
Meriterande
Det är meriterande om du har genomgått Handledarutbildning med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer, utbildning i Kälvestensmetoden eller annan relevant vidareutbildning inom området.
Vi erbjuder
Möjlighet till distansarbete
Kontor i både Göteborg och Stockholm
Flexibla arbetsformer
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa trygga och hållbara lösningar för barn och ungdomarKontaktuppgifter för detta jobb
Casa Omsorg AB
Telefon: 070-860 21 56Så ansöker du
Även erfarna konsulter med eget företag och möjlighet att fakturera är välkomna att söka tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
jobb@casaomsorg.se
E-post: jobb@casaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Casa Omsorg AB
(org.nr 559066-6888)
187 74 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms Län Jobbnummer
9967077