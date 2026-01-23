Familjebehandlare Edingen stödboende
2026-01-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Om arbetsplatsen
Edingen är ett stödboende för unga mellan 16-21 år som av olika anledningar inte kan bo hemma men som inte har ett omfattande vårdbehov.
De unga bor i egna lägenheter runt om i Uddevalla. Det arbetar idag 2 boendehandledare som har fokus på det praktiska stödet runt den unge och en familjebehandlare som fokuserar på känslomässigt stöd. Vi ska nu utöka med ytterligare en familjebehandlare. Edingen utgår från familjekontoret och delar lokaler med övriga familjestödsenheten samt förebyggande enheten. I huset finns större delen av avdelningen barn och unga, där det finns mycket kompetens och erfarenhet att tillgå.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare på Edingen utgör du viktigt stöd och vägledning för den unge i vardagen och på sina resa ut i vuxenlivet. De unga i verksamheten kommer alltid med ett bagage, och liten tilltro till sin egen förmåga och samhällets insatser. Där du kommer ha en möjlighet att stötta ungdomen, få den att växa, tro på sig och andra. Med målsättningen att den unge blir självständig och självförsörjande. Du planerar och stukruterar de samtal och aktiviteter du utför för den unge. Och du arbetar i nära samverkan med andra inom och utanför avdelningen, såsom skola, sjukvård och vårdnadshavare/föräldrar. Det kan exempelvis handla om att stötta en ungdom i relationen till sina föräldrar eller relationer med andra, att arbeta med skadliga beteenden, stärka självkänsla eller att ta ansvar för sin situation och öka förståelsen för att den unge kan påverka sin framtid. För att kunna möta alla ungdomar i behov av stöd förekommer viss oregelbunden arbetstid.
Vem söker vi
Initiativtagande - Du har förmågan att se vart din kompetens kommer mest till nytta för klinten och tar initiativ för att själv söka upp situationer och personer där du behövs.
Flexibel - du kan snabbt tänka om i din planering när saker uppstår utan att bli gränslös.
Stabil - du står stadigt och kan agera trygg vuxen och en förebild för våra unga.
Uthållig - du är fullt medveten om att förändring tar tid och står kvar och håller i.
Samarbetsförmåga - du ser nyttan med andra kompetenser och roller och bidrar med din kompetens för den unges skull.
Kommunikativ - du är tydlig och kan förmedla det till både kollegor och klienter på ett respektfullt och professionellt sätt.
Du har en god förmåga att planera och strukturera, du är flexibel, bra på att skapa relation/arbetsallians, du är en trygg och stabil vuxen som inger förtroende. Du har ett starkt barnperspektiv och ser dig själv som en del i en helhet där man samarbetar för den unges bästa. Samtidigt som du ska klara tvära kast i din planering kan du hålla på gränsen för din roll och integritet. Du kan entusiasmera såväl klienter som kollegor och har ett gott sinne för humor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 180 hp (högskolepoäng) i socialt arbete så som socionom, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
Du har B-körkort.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av behandlingsarbete.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
