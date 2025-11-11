Familjebehandlare
2025-11-11
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vi arbetar för och strävar efter att vara en kunskapsbaserad socialtjänst. Vår arbetsgrupp med familjebehandlare, ungdoms- och vuxenbehandlare, fältsekreterare, stödpedagoger och boendestödjare präglas av tillit, ansvar och gemenskap och vi värdesätter trivsel och ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi söker en engagerad, nyfiken och nytänkande familjebehandlare till socialtjänstens öppenvård, där vi just nu genomgår en spännande omställning enligt den nya socialtjänstlagen. Vi intensifierar vårt förebyggande arbete, erbjuder stöd utan behovsprövning och förbättrar tillgängligheten för invånarna i Emmaboda kommun.
Som familjebehandlare kan arbetet bestå av både självständigt arbete och arbete i team med familjer. Du fokuserar på föräldrarnas förändringsberedskap, barnens behov och familjens samspel. Du samarbetar med socialsekreterare och andra professioner inom och utom kommunen såsom förskola, skola, funktionsstöd (LSS) samt regionens barn-och ungdomspsykiatri och habilitering, för att skapa hållbara lösningar och stärka nätverket runt familjen. I tjänsten ingår att handleda familjehem.
Ditt arbete vilar på systemteori, anknytningsteori och utvecklingspsykologi med fokus på resurser hos individ och familj. Arbetet utgår från berörda individer och familjers behov vilket kräver förmåga att anpassa arbetssätt efter behov och situation. Tid och plats för arbetet kan av samma anledning variera.
I enlighet med en kunskapsbaserad socialtjänst så ingår i tjänsten att följa upp, analysera och utveckla det egna arbetet liksom att bidra i arbetsgruppens gemensamma uppföljning, analys och utveckling av verksamheten.Kvalifikationer
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Meriterande med erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med barn, ungdomar och familjer.
Meriterande med utbildning i Föräldraskapsstödjande metoder.
Förmåga och vilja att
• skapa tillitsfulla relationer med familjer och nätverk
• ta ansvar
• kunna strukturera och anpassa ditt arbete med fokus på lösningar
• vara lyhörd med en pedagogisk förmåga i relation till individer och familjer samt till kollegor och samarbetspartners.
• med humor kunna hantera och möta utmaningar, givetvis också det anpassat efter person och situation
Övriga krav
• Utdrag från belastningsregistret.
• B-körkort för manuell bil
ÖVRIGT
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda kommun
(org.nr 212000-0738) Arbetsplats
Emmaboda kommun, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Fackliga företrädare nås genom Emmaboda kommuns 010-353 10 00 Jobbnummer
9598155