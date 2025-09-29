Familjebehandlare
Familjebehandlare till öppenvårdens Mellanteam
Individ och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi har ca 120 medarbetare och är organiserade i fem enheter: AMI, Mottagning och utredning, Stöd och försörjning, Familjehem och familjerätt, samt Öppenvård. Som anställd i Ludvika kommun har du tillgång till friskvård, flextid samt semesterdagsväxling. Vi erbjuder fortbildning, extern handledning samt nära stöd av kollegor, arbetsledare och enhetschef.
Öppenvårdsenheten består av totalt 27 anställda uppdelade i Familjeteam, Mellanteam, Beroendeteam, Stödboende/boendestöd, Föräldrarådgivare och Fältsocionomer. Vi ser närheten till varandra och våra olika team som en styrka då vi i våra ärenden ofta arbetar ihop och därmed kan nyttja allas olika kompetenser.
Vi har idag en kollega som önskar prova sin vingar på annan tjänst, så där av söker vi nu DIG, en behandlare till vårt Mellanteam. Ett team som idag består av fyra behandlare.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Mellanteamet arbetar i utredningsuppdrag i placeringsnära ärenden för att så långt det är möjligt ge familjer stöd i sin närmiljö genom hemmaplanslösningar. Arbetet innebär mestadels arbete i hemmet för observationer av föräldraförmåga, samspel och/eller praktiskt stöd för att bryta negativa mönster i familjen.
Mellanteamets familjebehandlare arbetar också med förstärkt stöd till placerade barns nätverk vid umgänge eller i samband med hemflytt. Förstärkt stöd kan även ges till familjehem för att undvika sammanbrott i placering. Arbetet sker i nära samverkan med ansvarig socialsekreterare samt andra aktörer som förskola, skola, BVC, BUP, HAB
Mellanteamet har även ett förebyggande uppdrag i samverkan med familjecentralen samt erbjuder råd och stöd genom öppen insats, både enskilt och i grupp. Kvalifikationer
Socionom, beteendevetare eller annan utbildning inom det sociala, psykosociala och behandlingspedagogiska området som arbetsgivare bedömer likvärdig. Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna barnavård, BBIC och relevant lagstiftning, främst SoL och LVU. Erfarenhet av familjearbete/behandling, att leda samtal, planera och driva en förändringsprocess, påbyggnadsutbildningar inom området.
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt i mötet med människor, en god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. Du är flexibel och ser lösningar framför hinder. För att nå framgång som behandlare är din personlighet viktig, stor vikt kommer därför att läggas vid dina personliga egenskaper. Vana av dokumentation enligt föreskrifterÖvrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun.. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Omfattning: 1 tjänst, heltid, visstidsanställning under ett år, kan bli en tillsvidareanställning om vissa erforderliga beslut beviljas.
Therese Lidholm, Enhetschef 0240-56 54 48
Elin Ekman, Samordnare 0240-868 92
Facklig kontaktperson
SSR, via kommunens växel 0240-860 00.
Vision, via kommunens växel 0240-860 00.
Kommunal, via kommunens växel 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 26 oktober.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
