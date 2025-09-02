Familjebehandlare
2025-09-02
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar.
Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Är du intresserad av ett utvecklande och stimulerande arbete som familjebehandlare, vill du vara med oss i omställningsarbetet utifrån den nya socialtjänstlagen?
Som familjebehandlare arbetar vi på uppdrag från Barn- och ungdomsenheten med familjer som har barn och tonåringar i åldern 0-18 år och utifrån kommande omställningen av ny socialtjänstlag även med insatser i form av Information och rådgivning. En stor del av arbetet bedrivs i hemmiljö.
Vi arbetar för att stärka föräldraskapet, ge föräldrar strategier samt utgöra ett nära och konkret stöd i vardagen utifrån ett tydligt barnperspektiv. Vi arbetar aktivt med verksamhetsutveckling och specifika metoder inom enheten, allt för att möta familjernas behov. I arbetet ingår samverkan både internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan motsvarande högskoleutbildning. Det är meriterande med kunskap och erfarenhet inom:
• Barns utveckling, samspel och anknytningsteori
• MI (Motiverande samtal, Efter barnförhöret, Tryggare Barn, FFT (Funktionell familjeterapi),), Marte Meo, ABC (Alla Barn i Centrum) föräldraskapsutbildning.
Det är meriterande med erfarenhet från socialt arbete med barn och familjer. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och är strukturerad, likväl som att du kan arbeta i team med god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska inneha B-körkort. Vi arbetar aktivt för att främja likvärdig behandling och att synliggöra mångfald på arbetsplatsen, enheten är hbtqi-certifierad.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
