Familjebehandlare
Uddevalla Kommun / Socialsekreterarjobb / Uddevalla Visa alla socialsekreterarjobb i Uddevalla
2025-08-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
På familjestöd arbetar drygt 22 behandlare uppdelat på tre team; intensiva teamet, familjeteamet och SUF-teamet.
Vi arbetar med stöd till familjer och barn. De olika teamen har olika inriktningar och stödet ser därmed lite olika ut beroende på behov. Vi arbetar tillsammans, men även självständigt.
Vi söker nu tre familjebehandlare till familjeteamet som vill vara en del av Uddevalla kommuns satsning på en kompetent, flexibel och resultatorienterad öppenvård. Vi arbetar aktivt med metodstöd, kompetenssatsning och utvecklingsarbete för att kunna erbjuda kvalitativa insatser till barn och familjer. Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
- Individanpassade behandlingsinsatser till barn och ungdomar samt till deras omsorgspersoner/föräldrar.
- Nätverksarbete och samverkan med berörda parter runt barn och familj i syfte att arbeta med fokus på helheten.
- Sedvanlig dokumentation, uppföljning- och utvärderingsarbete.
- Strukturerade, tydliga insatser med fokus på barnets behov.
Vem söker vi?
- Relationsskapande- din förmåga att skapa relation kommer vara avgörande för behandlingsarbetet.
- Kommunikation- att tydligt kunna kommunicera viktiga budskap utan att bryta
behandlingsalliansen är en egenskap vi värdesätter högt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
- Mål och resultatorienterad- du fokuserar på behandlingsinterventionen och målet för insatsen.
- Flexibel - du justerar insatserna och dina arbetsmetoder vid behov och du är flexibel kring dina arbetstider utifrån specifika behov.Kvalifikationer
Du har 180 hp inom socialt arbete (socionom, socialpedagog eller beteendevetenskaplig utbildning). B-körkort krävs.
Vidareutbildning i specifika metoder inom verksamhetsområdet är meriterande liksom tidigare arbetslivserfarenhet av behandlingsarbete inom området barn och familj inom socialtjänstens öppenvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjestödsenheten Kontakt
Maria Hindebo Lundh +46522696902 Jobbnummer
9460947